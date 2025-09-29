Lrytas Premium prenumerata tik
Palestiniečiai: per Izraelio smūgius Gazoje žuvo dešimtys žmonių

2025 m. rugsėjo 29 d. 19:27
Per Izraelio kariuomenės atakas Gazos Ruože, palestiniečių duomenimis, vėl yra daug žuvusiųjų.
Nuo pirmadienio ryto žuvo mažiausiai 33 asmenys. Pranešė medicinos šaltiniai. Ligoninės duomenimis, vien tik Gazos mieste žuvo 24 palestiniečiai.
Izraelio kariuomenės teigimu, ji toliau visame Gazos Ruože kovoja su teroristinėmis organizacijomis. Puolimas Gazos mieste esą vėl buvo išplėstas.
Sekmadienį kariai regione nukovė teroro organizacijų narius, mėginusius padėti sprogmenis, nurodoma pranešime. Izraelio karinis laivynas, be to, sunaikino „Hamas“ ginklų sandėlį.
Izraelio pajėgos, be to, pranešė apie mėginimą surengti ataką iš Gazos Ruožo. Izraelio kryptimi buvo paleisti du sviediniai, tačiau savo tikslo nepasiekė.
