„Der Spiegel“: kildamas į orą buvo apšaudytas Vokietijos kariuomenės lėktuvas

Incidentas įvyko praėjusį penktadienį apie vidurdienį Celo aerodrome, Žemutinėje Saksonijoje, rašo „Der Spiegel“.
Pasak leidinio, lėktuvui kylant į orą nežinomi asmenys į jo pusę paleido pirotechnines priemones. Laimei, lėktuvas nebuvo pažeistas.
Pilotai apie incidentą nedelsdami pranešė skrydžių valdymo centrui.
Į įvykio tyrimą įsitraukė tiek policija, tiek federalinės ginkluotosios pajėgos.
Bundesvero atstovai pabrėžė, kad atakos prieš karinius lėktuvus yra itin retos, tačiau dažnai pasitaiko atvejų, kai pilotai apakinami lazeriniais žymekliais.
Anot leidinio, panašu, kad šį kartą buvo panaudotas fejerverkas – užfiksuota šviesos blykstė ir sprogimas.
Vis dėlto, kadangi incidentas įvyko dienos metu, neatmetama, jog tai galėjo būti tyčinis veiksmas.
Policija pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl pavojingo kišimosi į oro eismą. Aplink aerodromą buvo atlikta paieška pasitelkiant tarnybinį šunį, tačiau kol kas pėdsakų nerasta.
Pareigūnų teigimu, tiesioginės grėsmės Bundesvero lėktuvui nebuvo – pirotechnika sprogo daugiau kaip 500 metrų nuo jo.
Vis dėlto, dėl jautrios situacijos incidentas laikomas rimtu ir tyrimas bus tęsiamas. Oro eismas regione apribotas nebuvo.