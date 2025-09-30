CNN: JAV įkūrė naują „Reaper“ dronų dalinį už 400 km nuo Kinijos

431-oji ekspedicinė žvalgybos eskadrilė pirmadienį buvo aktyvuota Kunsano karinėje oro bazėje, Pietų Korėjos vakarų pakrantėje. Iš ten bus vykdomi dronų „MQ-9 Reaper“ skrydžiai. Taip stiprinami P. Korėjoje JAV turimi pajėgumai po to, kai pastaraisiais mėnesiais JAV karo lėktuvai F-16 buvo perkelti arčiau Šiaurės Korėjos.
Bepilotės skraidyklės dislokuojamos praėjus kelioms savaitėms po to, kai Š. Korėjos vadovas Kim Jong Unas didelio karinio parado metu Pekine stovėjo greta Kinijos prezidento Xi Jinpingo.
Remiantis JAV karinių oro pajėgų informacija, bepilotės skraidyklės „Reaper“ turi vieną turbopropelerinį variklį ir gali vykdyti įvairias kovines bei kitokias užduotis.
Šių dronų padidintas veikimo nuotolis siekia 2,5 tūkst. km, o jei degalai papildomi ore – jie gali skraidyti neribotą laiką. Todėl šie dronai itin sustiprins JAV karinius pajėgumus regione.
„Reaper“ dronų veikimo nuotolis gali apimti ne tik Š. Korėją – demilitarizuota zona tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos yra maždaug už 240 km nuo Kunsano – bet ir Rytų Kinijos jūrą ir Taivaną, už beveik 1,3 tūkst. km.
Žemyninė Kinija yra tik už 400 km nuo Kunsano, o Bohajaus įlanka – kur Kinijos karinis jūrų laivynas dažnai rengia pratybas – už 965 km nuo JAV karinės oro bazės.
„MQ-9 operacijos padės užtikrinti JAV ir P. Korėjos prioritetus žvalgybos, stebėjimo ir informacijos rinkimo srityse Indijos ir Ramiojo vandenyno regione“, – paskelbė JAV karinis oro laivynas.
Šis karinis regionas tęsiasi nuo JAV vakarų kranto iki Indijos vakarinės dalies ir nuo Antarktidos iki Šiaurės ašigalio.
„MQ-9 dislokavimas suteikia galingus pajėgumus regione. Esame čia tam, kad užtikrintume misijos palaikymą, gilintume bendradarbiavimą ir pademonstruotume bendrą įsipareigojimą palaikyti saugumą ir stabilumą Indijos ir Ramiojo vandenyno regione“, – sako eskadrilei vadovaujantis pulkininkas leitenantas Douglasas Slateris.
Nepranešama, kiek bepiločių skraidyklių „Reaper“ siunčiama į Kunsaną, bet Karinių oro pajėgų pateikiama informacija rodo, kad JAV specialiųjų operacijų pajėgos turi 50 tokių dronų (2025 m. sausio duomenimis).
Dronų eskadrilės aktyvavimas P. Korėjoje yra antrasis didelis JAV karinių oro pajėgų žingsnis P. Korėjoje šiais metais.
Liepos mėnesį JAV pradėjo karo lėktuvų F-16 perkėlimą iš Kunsano į už 130 km į šiaurę esančią Osano aviacijos bazę ir sukūrė taip vadinamą „super eskadrilę“ arčiau prie Š. Korėjos.
Liepos mėnesį JAV karinės oro pajėgos pranešė, kad iki spalio iš Kunsano į Osaną bus perkeltas iš viso 31 naikintuvas F-16 ir tūkstantis karių.