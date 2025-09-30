Paviešino skandalingo „Ryanair“ skrydžio vaizdo įrašus: pasus riję keleiviai atsisakė išlipti

„Niekas lėktuve nesuprato, kas vyksta, šie žmonės elgėsi keistai“, – pasakojo anoniminis keleivis „Daily Star“. Jis pridūrė, kad incidentas kilo netrukus po pakilimo.
Pasak liudininko, po 15–20 minučių, kai užgeso diržų ženklas, lėktuvo priekyje prasidėjo sumaištis. Vienas vyras išplėšė iš paso lapus ir ėmė juos ryti.
Kitas vyras nubėgo į kitą lėktuvo galą ir mėgino nuleisti pasą tualete. Toks vaizdas dar labiau išgąsdino keleivius.
Skrydžio palydovė beldė į tualeto duris ir maldavo jas atidaryti, tačiau vyras nekrustelėjo. Įtampa augo akyse.
„Palydovė paskelbė tiesmuką pranešimą, kad žmonės išsigando dar labiau“, – prisiminė keleivis. Tuomet pilotai priėmė sprendimą nukreipti lėktuvą į Paryžių.
Leidimasis keleiviams tapo tikru išbandymu. „Tai buvo baisiausios 15 minučių mano gyvenime“, – atviravo vienas iš liudininkų.
Nusileidus Prancūzijoje, į lėktuvą įlipo pareigūnai ir sulaikė abu vyrus. Kaip matyti vaizdo įraše, savo noru jie lėktuvo palikti nenorėjo. Po to buvo atlikta kruopšti bagažo patikra.
Visa procedūra užtruko net dvi valandas. Galiausiai lėktuvas tęsė kelionę į Londono Stanstedo oro uostą.
Liudininkai gyrė „Ryanair“ darbuotojus už ramų ir profesionalų elgesį šioje įtampos kupinoje situacijoje.
„Manau, „Ryanair“ pasielgė puikiai“, – pabrėžė jis.
Keleiviai gavo gėrimų artėjant prie Stanstedo, kas padėjo šiek tiek nurimti.
„Aš tiesiog velniškai džiaugiuosi, kad nusileidau“, – pripažino kitas keleivis.