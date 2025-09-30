Paviešino skandalingo „Ryanair“ skrydžio vaizdo įrašus: pasus riję keleiviai atsisakė išlipti

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
60
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
59
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
41
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
45
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
43
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
39
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
33
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
40
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
12
Madrido „Real“
Madrido „Real“
19
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
PasaulisĮvykiai

Paviešino skandalingo „Ryanair“ skrydžio vaizdo įrašus: pasus riję keleiviai atsisakė išlipti

2025 m. rugsėjo 30 d. 21:02
Lrytas.lt
Kaip Lrytas pranešė anksčiau, „Ryanair“ skrydis iš Milano į Londoną buvo skubiai nukreiptas, kai du „keistai“ besielgę keleiviai ėmė panikuoti ir bandė atsikratyti pasų neįprastais būdais. Įvykis virto chaotiška drama ore, o dabar interneto platybėse išplito ir incidento vaizdo medžiaga.
Daugiau nuotraukų (2)
„Niekas lėktuve nesuprato, kas vyksta, šie žmonės elgėsi keistai“, – pasakojo anoniminis keleivis „Daily Star“. Jis pridūrė, kad incidentas kilo netrukus po pakilimo.
Pasak liudininko, po 15–20 minučių, kai užgeso diržų ženklas, lėktuvo priekyje prasidėjo sumaištis. Vienas vyras išplėšė iš paso lapus ir ėmė juos ryti.
Kitas vyras nubėgo į kitą lėktuvo galą ir mėgino nuleisti pasą tualete. Toks vaizdas dar labiau išgąsdino keleivius.
Skrydžio palydovė beldė į tualeto duris ir maldavo jas atidaryti, tačiau vyras nekrustelėjo. Įtampa augo akyse.
„Palydovė paskelbė tiesmuką pranešimą, kad žmonės išsigando dar labiau“, – prisiminė keleivis. Tuomet pilotai priėmė sprendimą nukreipti lėktuvą į Paryžių.
Leidimasis keleiviams tapo tikru išbandymu. „Tai buvo baisiausios 15 minučių mano gyvenime“, – atviravo vienas iš liudininkų.
Nusileidus Prancūzijoje, į lėktuvą įlipo pareigūnai ir sulaikė abu vyrus. Kaip matyti vaizdo įraše, savo noru jie lėktuvo palikti nenorėjo. Po to buvo atlikta kruopšti bagažo patikra.
Visa procedūra užtruko net dvi valandas. Galiausiai lėktuvas tęsė kelionę į Londono Stanstedo oro uostą.
Liudininkai gyrė „Ryanair“ darbuotojus už ramų ir profesionalų elgesį šioje įtampos kupinoje situacijoje.
„Manau, „Ryanair“ pasielgė puikiai“, – pabrėžė jis.
Keleiviai gavo gėrimų artėjant prie Stanstedo, kas padėjo šiek tiek nurimti.
„Aš tiesiog velniškai džiaugiuosi, kad nusileidau“, – pripažino kitas keleivis.
RyanairMilanasLondonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.