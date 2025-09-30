Pentagone – didelis skilimas: dėl naujos strategijos kilo nerimo banga

Kritika, kurią išsakė keli generolai, pasigirdo tuo metu, kai JAV gynybos sekretorius Pete’as Hegsethas keičia JAV karinius prioritetus – pabrėždamas grėsmes pačiai JAV, mažindamas konkurenciją su Kinija ir sumenkindamas Amerikos vaidmenį Europoje bei Afrikoje.
„The Washington Post“ praneša, kad P. Hegsethas planuoja sakyti kalbą apie karinius standartus ir „kario dvasią“ per netikėtą generolų bei admirolų susitikimą Jūrų pėstininkų bazėje Kvantike.
Tuo tarpu daugelis karinių vadų baiminasi masinių atleidimų arba radikalios kovinių vadaviečių struktūros ir karinės hierarchijos reorganizacijos.
Žiniasklaida rašo, kad diskusijos dėl Nacionalinės gynybos strategijos – pagrindinio dokumento, kuris nulemia, kaip Pentagonas paskirsto išteklius ir dislokuoja JAV pajėgas visame pasaulyje, – tapo nauju iššūkiu aukščiausiai karinei vadovybei, kuri bando prisitaikyti prie neįprasto prezidento administracijos požiūrio į ginkluotąsias pajėgas.
Su redagavimo procesu susipažinę asmenys, kalbėję anonimiškai, apibūdino augantį nepasitenkinimą planu, kurį jie laiko trumparegišku ir galimai nenaudingu, atsižvelgiant į asmenišką ir kartais prieštaringą prezidento požiūrį į užsienio politiką.
„Hegsethas nurodė parengti Nacionalinę gynybos strategiją, kuri aiškiai būtų orientuota į prezidento Donaldo Trumpo sveiko proto „America First“ ir „Peace Through Strength“ politiką. Šis darbas vis dar vyksta“, – sakė Pentagono atstovas spaudai Seanas Parnellas.
Žurnalistai pabrėžia, kad šią strategiją rengė D. Trumpo paskirti politikai Gynybos departamente – tarp jų ir pareigūnai, kurie anksčiau kritikavo ilgalaikius JAV įsipareigojimus Europoje bei Artimuosiuose Rytuose. Dokumentas šiuo metu baigiamas redaguoti.
Projektas buvo plačiai išsiųstas karinei vadovybei – nuo pasaulinių kovinių vadaviečių iki Jungtinio štabo vadų. Kai kurie suabejojo, ar strategijos prioritetai dera su kariuomenės misija, kuri tradiciškai reaguoja į krizes visame pasaulyje.
„Nesutarimai rengiant dokumentą yra įprasti, bet šį kartą susirūpinusių pareigūnų skaičius ir jų kritikos mastas yra beprecedentis“, – pažymi „The Washington Post“.
Pasak dviejų šaltinių, savo susirūpinimą tiesiogiai Pentagono vadovybei išsakė ir svarbi figūra – Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas, generolas Danas Keinas.
„Jis Hegseth’ui pateikė labai tiesmuką grįžtamąjį ryšį. Nesu tikras, ar Hegsethas suvokia Nacionalinės gynybos strategijos svarbą, todėl Keinas taip atkakliai ją gynė“, – „The Washington Post“ teigė vienas šaltinis, pridūręs, kad diskusijoje dalyvavo ir Pentagono vyriausiasis politikos patarėjas Elbridge’as Colby.
Kitas šaltinis pažymėjo, kad D. Keinas siekė išlaikyti strategijos dėmesį kariuomenės pasirengimui atgrasyti Kiniją ir, jei reikėtų, ją nugalėti potencialiame konflikte.
Tačiau P. Hegsethas ir jo komanda aiškiai nurodė, kad Pentagonas atitrauks kai kurias pajėgas iš Europos ir konsoliduos vadavietes, o tai kelia nerimą JAV sąjungininkams – ypač atsižvelgiant į Rusijos karą prieš Ukrainą ir reguliarius jos įsiveržimus į NATO oro erdvę.
Dešimtmečius Pentagono strategija rėmėsi idėja, kad geriausia šalies gynyba – stiprios karinės sąjungos užsienyje.
Šio požiūrio kritikai administracijos viduje mano, kad tai įtraukė JAV į brangiai kainuojančius karus užsienyje, užuot stiprinus pačių interesų apsaugą.
D. Trumpo požiūris paprastai reiškia sąjungininkų spaudimą daugiau išleisti savo gynybai, o tai kartais net suerzina respublikonus Kongrese, kurie tuo pačiu reikalauja didinti JAV gynybos biudžetą.
Dalis vidaus kritikos kyla dėl naujos strategijos dėmesio grėsmėms pačiai JAV tuo metu, kai Kinija sparčiai plečia savo karinę galią, mažindama Amerikos pranašumą Ramiojo vandenyno regione.
Žiniasklaida praneša, kad nors dokumente išlieka reikšmingos dalys apie Kiniją, jos daugiausia sutelktos į Taivano užpuolimo grėsmę, o ne į pasaulinę konkurenciją su didžiausiu JAV varžovu.
E. Colby jau seniai įspėja, kad Amerikos kariuomenė nepasirengusi Kinijos invazijos rizikai ir primygtinai reikalauja skirti dėmesį bei išteklius šiai problemai.
Dokumento tonas taip pat pasirodė daug labiau politizuotas nei ankstesnių strategijų – jame teigiama, kad buvusio prezidento Joe Bideno administracija susilpnino Amerikos kariuomenę.
