Susitikimas su „Hamas“ dėl Gazos taikos plano vyks antradienį

2025 m. rugsėjo 30 d. 14:59
Kataras pareiškė antradienį ketinantis surengti derybas su „Hamas“ derybininkais ir Turkija, kad aptartų JAV prezidento Donaldo Trumpo Gazos taikos planą, o užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai pareiškė, kad palestiniečių kovotojų grupuotė jį „atsakingai“ išnagrinės.
„Hamas derybų delegacija pažadėjo jį atsakingai išnagrinėti“, – spaudos konferencijoje sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al-Ansaris.
„Šiandien taip pat vyks kitas susitikimas su derybų delegacija, kuriame taip pat dalyvaus Turkijos pusė“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė planą karui Gazoje užbaigti, o Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė šiam pasiūlymui pritariantis. Abu pareikalavo, kad planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023 m. spalio 7 d. išpuolis išprovokavo griežtą ir plačiai kritikuojamą Izraelio karinį atsaką, o Izraelio premjeras įspėjo „užbaigsiąs pradėtą darbą“, jei palestiniečių kovotojų grupė atsakytų neigiamai.
