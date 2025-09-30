Susitikimas su „Hamas“ dėl Gazos taikos plano vyks antradienį

„Hamas derybų delegacija pažadėjo jį atsakingai išnagrinėti“, – spaudos konferencijoje sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al-Ansaris.
„Šiandien taip pat vyks kitas susitikimas su derybų delegacija, kuriame taip pat dalyvaus Turkijos pusė“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė planą karui Gazoje užbaigti, o Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė šiam pasiūlymui pritariantis. Abu pareikalavo, kad planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023 m. spalio 7 d. išpuolis išprovokavo griežtą ir plačiai kritikuojamą Izraelio karinį atsaką, o Izraelio premjeras įspėjo „užbaigsiąs pradėtą darbą“, jei palestiniečių kovotojų grupė atsakytų neigiamai.