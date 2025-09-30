Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Vokietijoje buvęs AfD parlamentaro padėjėjas nuteistas už šnipinėjimą Kinijai

2025 m. rugsėjo 30 d. 12:14
Buvęs kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) įstatymų leidėjo padėjėjas antradienį buvo nuteistas kalėti ketverius metus ir devynis mėnesius dėl kaltinimų šnipinėjimu Kinijos žvalgybai.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaltinamasis, Vokietijos pilietis, pagal griežtus šalies privatumo įstatymus įvardytas kaip Jian G., dirbo AfD politikui Maximilianui Krahui, kai šis 2019–2024 m. buvo Europos Parlamento narys. Šiuo metu M. Krahas yra nacionalinio parlamento, Bundestago, narys.
Drezdeno aukštesnysis regioninis teismas pripažino jį kaltu dėl žvalgybinės informacijos bei konfidencialių dokumentų rinkimo ir jų perdavimo kontaktiniams asmenims iš Kinijos.
Jian G. kaltinimus neigė. Jo bendrininkei Yaqi X. buvo skirta lygtinė vienerių metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
VokietijaAlternatyva VokietijaiKinija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.