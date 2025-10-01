300 km nuo Maskvos – milžiniškos liepsnos: Rusijoje vėl dega didelė naftos perdirbimo gamykla

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
PasaulisĮvykiai

300 km nuo Maskvos – milžiniškos liepsnos: Rusijoje vėl dega didelė naftos perdirbimo gamykla

2025 m. spalio 1 d. 10:39
Naftos perdirbimo gamykloje Rusijos Jaroslavlio mieste, esančiame už 300 km į šiaurės rytus nuo Maskvos, institucijų duomenimis, kilo didelis gaisras.
Daugiau nuotraukų (1)
Gaisras kilo grynai dėl techninių priežasčių ir nebuvo sukeltas dronų smūgių, tinkle „Telegram“ pabrėžė gubernatorius Michailas Jevrajevas.
„Dronų atakos šiandien nebuvo“, – teigė jis įraše. Ukraina kol kas incidento nekomentavo.
Gyventojai pasakojo apie dideles liepsnas ir milžinišką dūmų debesį virš gamyklos. Naftos perdirbimo gamykla „Jaroslavnefteorgsintes“, kurios perdirbimo pajėgumai yra 15 mln. tonų žalios naftos per metus, yra viena didžiausių Rusijoje ir didžiausia europinės dalies šiaurėje. Jei gamykla nedirbtų ilgesnį laiką, gali dar labiau paaštrėti degalų stygius Rusijoje.
Rusijos žiniasklaidos holdingas RBK, remdamasis konsultacinės agentūros „Siala“ duomenimis, pranešė, kad rugsėjo pabaigoje šalyje neveikė 38 proc. naftos perdirbimo gamyklų – tai istorinis rodiklis. Maždaug 70 proc. šių gamyklų nedirbo dėl Ukrainos dronų atakų. Tai reiškia, kad Ukraina sustabdė maždaug ketvirtadalio visų Rusijos naftos perdirbimo gamyklų darbą. Anksčiau dronais jau buvo atakuota ir „Jaroslavnefteorgsintes“ gamykla.
Daugiau kaip pusketvirtų metų Rusijos agresijai besipriešinanti Ukraina vis aktyviau apšaudo rusų naftos pramonės objektus. Taip, viena vertus, norima nutraukti rusų pajėgų aprūpinimą degalais. Antra vertus, tai apsunkina karo finansavimą iš naftos produktų eksporto.
RusijaNaftaGaisras
Rodyti daugiau žymių

