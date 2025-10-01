300 km nuo Maskvos – milžiniškos liepsnos: Rusijoje vėl dega didelė naftos perdirbimo gamykla

Gaisras kilo grynai dėl techninių priežasčių ir nebuvo sukeltas dronų smūgių, tinkle „Telegram“ pabrėžė gubernatorius Michailas Jevrajevas.
„Dronų atakos šiandien nebuvo“, – teigė jis įraše. Ukraina kol kas incidento nekomentavo.
Gyventojai pasakojo apie dideles liepsnas ir milžinišką dūmų debesį virš gamyklos. Naftos perdirbimo gamykla „Jaroslavnefteorgsintes“, kurios perdirbimo pajėgumai yra 15 mln. tonų žalios naftos per metus, yra viena didžiausių Rusijoje ir didžiausia europinės dalies šiaurėje. Jei gamykla nedirbtų ilgesnį laiką, gali dar labiau paaštrėti degalų stygius Rusijoje.
Rusijos žiniasklaidos holdingas RBK, remdamasis konsultacinės agentūros „Siala“ duomenimis, pranešė, kad rugsėjo pabaigoje šalyje neveikė 38 proc. naftos perdirbimo gamyklų – tai istorinis rodiklis. Maždaug 70 proc. šių gamyklų nedirbo dėl Ukrainos dronų atakų. Tai reiškia, kad Ukraina sustabdė maždaug ketvirtadalio visų Rusijos naftos perdirbimo gamyklų darbą. Anksčiau dronais jau buvo atakuota ir „Jaroslavnefteorgsintes“ gamykla.
Daugiau kaip pusketvirtų metų Rusijos agresijai besipriešinanti Ukraina vis aktyviau apšaudo rusų naftos pramonės objektus. Taip, viena vertus, norima nutraukti rusų pajėgų aprūpinimą degalais. Antra vertus, tai apsunkina karo finansavimą iš naftos produktų eksporto.