Biometrinių pasų neturintys Rusijos piliečiai negali atvykti į kelias Šengeno nares

Rusijos piliečiams, gavusiems Šengeno vizas, bet neturintiems biometrinių pasų, draudžiama atvykti į septynias Europos šalis, naujienų agentūrai LETA sakė Latvijos užsienio reikalų ministerijos spaudos sekretorė Diana Eglitė.
Jei Rusijos piliečiai gavo Šengeno vizą, pavyzdžiui, Italijoje, jie negalės atvykti į Čekiją, Daniją, Estiją, Islandiją, Latviją, Lietuvą ir Prancūziją. Latvijos URM paaiškino, kad tai susiję su piliečių, turinčių nebiometrinius Rusijos pasus, kelionėmis.
Kelios Europos Sąjungos (ES) valstybės narės pranešė Europos Komisijai, kad nepripažįsta tokių seno pavyzdžio dokumentų dėl nacionalinio saugumo. Jei vizos prašytojas turi tokį pasą, vieninga vizų sistema automatiškai nurodo šalis, kuriose dokumentas negalioja.
Rusijos pasai be biometrinių duomenų neatitinka Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijų ir kelia saugumo riziką, paaiškino Latvijos URM. Tokiuose dokumentuose nėra elektroninių duomenų laikmenų, todėl neįmanoma palyginti asmens duomenų su mikroschemoje esančia informacija ir juos lengviau padirbti.
Sprendimas Latvijoje pripažinti tik biometrinius Rusijos pasus įsigaliojo šių metų liepos 15 dieną.
Užsienio reikalų ministerija pabrėžia, kad Rusijos piliečiams, turintiems Šengeno vizas pasuose be biometrinių duomenų, draudžiama atvykti į Latviją tiek per išorines, tiek per vidaus sienas, kontrolę užtikrina Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
Rusijai 2022 m. vasario 24 d. pradėjus plataus masto karą su Ukraina, Latvija nustatė griežtus Rusijos piliečių atvykimo apribojimus. Atvykti leidžiama tik kai kuriems Rusijos piliečiams, pavyzdžiui, Latvijos ir kitų ES valstybių narių piliečių šeimos nariams, asmenims, kurių atvykimas susijęs su humanitarinėmis priežastimis.