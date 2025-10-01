Tai pirmasis uždarymas po beveik septynerių metų pertraukos – tada įvyko ilgiausias istorijoje, trukęs 35 dienas, uždarymas – dėl kurio bus sustabdytas daugelio federalinių departamentų ir agentūrų darbas, o tai palies šimtus tūkstančių valstybės tarnautojų.
D. Trumpas kaltino demokratus dėl įstrigusių derybų ir grasino nubausti šią partiją bei jos rinkėjus per sustabdymą, nusitaikydamas į progresyvius prioritetus ir priversdamas masiškai mažinti darbo vietų skaičių viešajame sektoriuje.
„Taigi atleisime daug žmonių, kurie labai nukentės. Ir jie yra demokratai, tai bus demokratai“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete.
Jis sakė, kad „uždarymas gali atnešti daug gero“, teigdamas, kad išnaudotų pertrauką siekiant „atsikratyti daugybės dalykų, kurių nenorime, ir tai būtų demokratų dalykai“.
Vyriausybės veikla pradėjo stoti 12.01 val. ryto (4.01 val. Grinvičo laiku), po karštligiško, bet galiausiai nesėkmingo Senato bandymo patvirtinti trumpalaikę finansavimo rezoliuciją, kuriai jau pritarė Atstovų Rūmai.
Viltys pasiekti kompromisą buvo pakibusios ant plauko nuo pirmadienio, kai paskutinis susitikimas Baltuosiuose rūmuose neatnešė jokios pažangos.
Į aklavietę patekusį Kongresą dažnai spaudžia artėjantys galutiniai terminai susitarti dėl išlaidų planų, o derybos visada būna įtemptos. Tačiau Kongresas paprastai išvengia jų pasibaigimo uždarymu.
Demokratai, sudarantys mažumą abejuose Kongreso rūmuose, siekė pasinaudoti savo negausiais svertais federalinės vyriausybės atžvilgiu aštuonis D. Trumpo antrosios kadencijos mėnesius, per kuriuos buvo išardytos ištisos vyriausybinės agentūros.
D. Trumpo grasinimas nauju etatų mažinimu dar labiau padidino federalinių darbuotojų nerimą, kurį sukėlė anksčiau šiais metais magnato Elono Musko vadovaujamo Vyriausybės efektyvumo departamento vykdyti didelio masto atleidimai.
Grėsmė sveikatos apsaugai
100 narių Senatas reikalauja, kad vyriausybės finansavimo įstatymų projektai gautų 60 balsų – septyniais daugiau, nei turi respublikonai. Šie siūlė pratęsti dabartinį finansavimą iki lapkričio pabaigos, kol vyks derybos dėl ilgalaikio išlaidų plano.
Tačiau demokratai norėjo, kad būtų atkurtos šimtus milijardų dolerių siekiančios sveikatos apsaugos išlaidos, ypač „Obamacare“ sveikatos draudimo programa mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, kurią D. Trumpo administracija greičiausiai panaikins.
Beveik visi Senato demokratai likus kelioms valandoms iki vidurnakčio balsavo prieš Atstovų Rūmų priimtą septynių savaičių laikinąją finansavimo priemonę.
Kol kas neaišku, kiek laiko truks uždarymas. Nuo 1976 m., kai Kongresas įteisino dabartinį biudžeto procesą, federalinė vyriausybė buvo uždaryta 21 kartą. Kai kurie sustabdymai truko vos kelias valandas – per trumpai, kad sutrikdytų vyriausybės veiklą.
Ilgiausias uždarymas prasidėjo 2018 m. gruodžio 22 d., kai demokratai ir D. Trumpas atsidūrė aklavietėje dėl 5,7 mlrd. dolerių, kurių prezidentas reikalavo sienos valstybės pasienyje statybai per savo pirmąją kadenciją.
Apie 380 000 federalinių darbuotojų buvo išleisti atostogų, o dar 420 000 dirbo be darbo užmokesčio.
Senatoriai, jei turi noro, gali veikti greitai, atsisakydami įprastų procedūrų, kurios paprastai užlaiko teisės aktų priėmimą.
Aukštieji rūmai turėjo vėl susirinkti į posėdį trečiadienį, tačiau visą savaitę truksianti Atstovų Rūmų pertrauka reiškia, kad jie negalės patvirtinti bet kokio greito susitarimo, kurį pasiektų Senatas.
Ketvirtadienį Senatas nedirbs dėl žydų šventės Jom Kipur, tačiau penktadienį grįš ir galbūt posėdžiaus visą savaitgalį.
Vyriausybės uždarymas neturės įtakos tokioms gyvybiškai svarbioms funkcijoms kaip pašto tarnyba, kariuomenė ir gerovės programos, pavyzdžiui, socialinė apsauga ir maisto talonai.
Tačiau, Kongreso biudžeto biuro duomenimis, iki 750 000 darbuotojų gali būti kasdien siunčiami namo ir negauti darbo užmokesčio iki pat uždarymo pabaigos.
