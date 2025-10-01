D. Kuleba prabilo apie didžiausią karo klaidą: „Teko sumokėti labai skaudžią kainą“

Atsakydamas į klausimą, ar 2022-aisiais Ukraina galėjo atsikovoti visas savo teritorijas, įskaitant Krymą, buvęs ministras atsakė: „Buvo. Tačiau visuomenė padarė didžiulę klaidą, prilygindama 1991 metų sienas pergalei, karo pabaigai.“
Jis pabrėžė, kad dabar visi supranta, jog visų teritorijų atsikovojimas 2022-aisiais jokiomis aplinkybėmis nereikštų karo pabaigos.
„Karo pabaiga ateis tada, kai Rusijos Federacija atsisakys idėjos sugrąžinti Ukrainą į savo kontrolę. O visa kita – yra karas“, – pažymėjo D. Kuleba.
Jis priminė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos įžengė į Kursko sritį ir kontroliavo teritorijas, istoriškai apgyventas ukrainiečių, taip „gerokai pranokdamos istoriją su 1991-ųjų siena.“
„Tai ką, ar tai sustabdė karą? Nesustabdė. Manau, kad didelė 2022-ųjų klaida buvo lūkesčių dėl visiškos pergalės išpūtimas. Ir aš pats taip pat buvau šios informacinės srovės dalis.
Pats patekau į šios euforijos spąstus, kad mes išgyvenome. Natūralu, kad mes į juos patekome. Nes kai visi tau sako: tu mirsi, tu neturi jokių šansų, o tu išgyveni ir visiems įrodai, kad esi stipresnis, o paskui dar žaibiškai išlaisvini 50 proc. priešo okupuotos teritorijos, tai, žinoma, euforijos rizika yra milžiniška. Ir mes į ją įkritome. Visi – tiek valdžia, tiek visuomenė“, – dėstė D. Kuleba.
Pasak jo, tuo metu visi siekė pasiekti „dar truputį daugiau“ ir „dar truputį daugiau.“
„Tačiau tada, 2023-aisiais, teko sumokėti labai skaudžią kainą“, – pažymėjo D. Kuleba.
