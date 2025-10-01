Po D. Trumpo pareiškimų – D. Medvedevo pašaipos

Antradienį D. Trumpas pavadino D. Medvedevą „kvailiu“ ir sakė, kad jis perkėlė „vieną ar du povandeninius laivus“ į Rusijos pakrantę.
Rugpjūtį jis teigė, kad įsakė perkelti du branduolinius povandeninius laivus į „atitinkamus regionus“, reaguodamas į D. Medvedevo grasinimus.
„Nauja trilerio serialo serija“, – rašė D. Medvedevas socialiniame tinkle „X“.
„D. Trumpas vėl užsiminė apie povandeninius laivus, kuriuos jis tariamai „išsiuntė į Rusijos krantus“, tvirtindamas, kad jie yra „labai gerai paslėpti“. – Kaip sakoma, sunku rasti juodą katę tamsiame kambaryje – ypač jei jos ten nėra“, – rašė D. Medvedevas.
Parengta pagal „Reuters“ inf.
Dmitrijus MedvedevasRusijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių