Izraelis perėmė apie 30 Gazos flotilės laivų, sulaikytus aktyvistus žada deportuoti

Praėjusį mėnesį į Gazos Ruožą išplaukė maždaug 45 laivų flotilė „Global Sumud Flotilla“, o ja keliaujantys politikai ir aktyvistai, įskaitant švedų klimato aktyvistę Gretą Thunberg, siekia nutraukti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos, kurioje, pasak JT, prasidėjo badas, apgultį.
Trečiadienį Izraelio karinis jūrų laivynas pradėjo periminėti laivus, įspėjęs aktyvistus neįplaukti į vandenis, kurie, jų teigimu, patenka į Izraelio blokadą, o G. Thunberg laivas buvo tarp tų, kuriems neleista plaukti toliau.
Iki ketvirtadienio iš maždaug 45 laivų daugiau kaip 30 buvo sulaikyti arba manoma, kad jie buvo sulaikyti, rodo flotilės sekimo sistema.
„Hamas-Sumud“ flotilės keleiviai savo jachtomis saugiai ir taikiai keliauja į Izraelį, kur prasidės jų deportacijos į Europą procedūros. Keleiviai yra saugūs ir geros sveikatos“, – teigė Užsienio reikalų ministerija platformoje „X“, paskelbusi G. Thunberg ir kitų aktyvistų, esančių laive, nuotraukas.
Flotilės atstovas spaudai Saifas Abukeshekas sakė, kad laivai, kurie nebuvo perimti, pasiryžę tęsti kelionę nepaisydami, jų teigimu, Izraelio kariuomenės „bauginimo“ taktikos.
„Jie yra pasiryžę. Jie yra motyvuoti ir daro viską, kas nuo jų priklauso, kad iki šio ankstyvo ryto galėtų pralaužti apgultį“, – sakė jis.
Savo pareiškime flotilės organizatoriai laivų perėmimą pavadino „neteisėtu“, nes jie plaukė per tarptautinius vandenis.
„Be patvirtintų perėmimų, buvo prarastos tiesioginės transliacijos ir ryšys su keliais kitais laivais“, – priduriama pareiškime.
Platformoje „X“ flotilės atstovai teigė, kad išlieka „budrūs, nes įplaukiame į teritoriją, kurioje ankstesnės flotilės buvo sulaikytos ir (arba) užpultos“.
Užsienio reakcijos
Italijoje, kurioje jau įvyko visuotinis streikas flotilei paremti, trečiadienį Romoje buvo surengti protestai, kuriuose dalyvavo šimtai žmonių. Neapolyje demonstrantai apie valandą blokavo traukinius pagrindinėje stotyje, kol juos atlaisvino policija.
Profesinės sąjungos paragino penktadienį surengti dar vieną streiką, kad paragintų vyriausybę imtis griežtesnių veiksmų prieš Izraelio veiksmus Gazoje.
Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro pareiškė, kad dėl laivų perėmimo išsiunčia visus dar likusius Izraelio diplomatus iš šalies.
Turkija perėmimą pavadino „teroro aktu, kuris yra rimčiausias tarptautinės teisės pažeidimas ir kelia pavojų nekaltų civilių gyvybėms“.
Stambulo generalinė prokuratūra ketvirtadienį paskelbė pradėjusi tyrimą po to, kai Izraelio pajėgos sulaikė flotilėje buvusius Turkijos piliečius. Tyrimas susijęs su „24 Turkijos piliečiais, sulaikytais po Izraelio karinio jūrų laivyno elementų išpuolio tarptautiniuose vandenyse prieš „Global Sumud“ flotilę“, sakoma pareiškime, kurį paskelbė Turkijos žiniasklaida.
Izraelis blokavo panašias flotiles birželio ir liepos mėnesiais.
„Sustokite dabar“
Ispanijos skaitmeninės transformacijos ministras Oskaras Lopezas paragino flotilę nekirsti Izraelio paskelbtos uždraustos zonos, kuri tęsiasi 150 jūrmylių nuo Gazos Ruožo.
Italija taip pat paragino aktyvistus „sustoti dabar“ po to, kai jų fregata sustojo ties šia riba.
Aktyvistai teigė, kad toks Ispanijos ir Italijos sprendimas yra bandymas „sabotuoti“ jų pastangas.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas teigė, kad aktyvistai nekelia jokios grėsmės, ir paragino Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu taip pat nelaikyti jų grėsme.
Ketvirtadienį Ispanija iškvietė vyriausiąjį Izraelio atstovą Madride, sakė užsienio reikalų ministras, teigdamas, kad flotilėje yra 65 ispanai. Pernai, Ispanijai pripažinus Palestinos valstybę, Izraelis atšaukė savo ambasadorių iš Madrido.
O Italijos premjerė Giorgia Meloni pareiškė, kad ši kelionė gali kelti pavojų JAV prezidento Donaldo Trumpo naujausiam siūlomam Gazos taikos planui, dėl kurio šiuo metu vis dar vyksta derybos.
Italija ketvirtadienį pranešė, kad Izraelis sulaikė 22 italus, esančius pagalbos flotilėje, o šiuo metu Europos šalių susitikime Kopenhagoje esanti G. Meloni kritikavo jų bandymą pasiekti Gazos Ruožą, pridurdama, kad ir toliau mano, jog „visa tai neduoda jokios naudos Palestinos žmonėms“ ir kad bus daroma viskas, kad šie žmonės kuo greičiau grįžtų namo.
