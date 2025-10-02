Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Lenkija netoli dujotiekio sustabdė rusų laivą

2025 m. spalio 2 d. 19:06
Lenkijos Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad netoli vieno dujotiekio buvo pastebėtas ir sustabdytas iš Rusijos atplaukęs laivas.
Daugiau nuotraukų (1)
Vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai Karolina Galecka paaiškino, kad incidentas įvyko trečiadienį maždaug 6.37 val., tačiau tikslią įvykio vietą nurodyti atsisakė.
„Pasienio apsaugos tarnyba per savo stebėjimo sistemas pastebėjo iš Rusijos atplaukiantį rusų katerį“, – sakė ji. Jis maždaug 20 minučių plaukė 300 metrų atstumu nuo dujotiekio, kuriuo dujos iš platformos ištraukiamos į sausumą.
Pasak K. Galeckos, pasieniečiams per radiją davus nurodymą, laivas apsisuko ir iš dujotiekio zonos pasišalino.
„Pastaruoju metu jūroje esame užfiksavę keletą rimtų incidentų“, – teigė specialiųjų tarnybų ministro koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis. Jis paaiškino, kad anksčiau panašių veiksmų būta ir prie rytinės sienos, kuri dabar yra gerai uždaryta. Todėl Baltarusijos ir Rusijos tarnybos ieško kitų galimybių destabilizuoti ES.
Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas gyrė veiksmingą sienos apsaugos tarnybos panaudotą atgrasymo priemonę. Jis sakė, kad tokiais atvejais teisėsaugos institucijos turi būti „labai atsargios ir įsikišti ryžtingai, bet išmintingai“.
LenkijadujotiekisRusija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.