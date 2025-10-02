Lenkija netoli dujotiekio sustabdė rusų laivą

Vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai Karolina Galecka paaiškino, kad incidentas įvyko trečiadienį maždaug 6.37 val., tačiau tikslią įvykio vietą nurodyti atsisakė.
„Pasienio apsaugos tarnyba per savo stebėjimo sistemas pastebėjo iš Rusijos atplaukiantį rusų katerį“, – sakė ji. Jis maždaug 20 minučių plaukė 300 metrų atstumu nuo dujotiekio, kuriuo dujos iš platformos ištraukiamos į sausumą.
Pasak K. Galeckos, pasieniečiams per radiją davus nurodymą, laivas apsisuko ir iš dujotiekio zonos pasišalino.
„Pastaruoju metu jūroje esame užfiksavę keletą rimtų incidentų“, – teigė specialiųjų tarnybų ministro koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis. Jis paaiškino, kad anksčiau panašių veiksmų būta ir prie rytinės sienos, kuri dabar yra gerai uždaryta. Todėl Baltarusijos ir Rusijos tarnybos ieško kitų galimybių destabilizuoti ES.
Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas gyrė veiksmingą sienos apsaugos tarnybos panaudotą atgrasymo priemonę. Jis sakė, kad tokiais atvejais teisėsaugos institucijos turi būti „labai atsargios ir įsikišti ryžtingai, bet išmintingai“.