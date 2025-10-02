Lenkija pirks naikintuvams F-35 skirtas oras-oras raketas

Šiam pirkimui visais balsais pritarė jo suburta valdymo grupė, per spaudos konferenciją po jos posėdžio sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.
„Mes perkame šiuos naikintuvus kartu su naujausiomis AMRAAM raketomis“, – sakė jis ir pridūrė, kad šiam Lenkijos pirkimui pritarė JAV Kongresas.
W. Kosiniakas-Kamyszas taip pat teigė, kad Lenkija yra vienintelė šalis, kuriai leista pirkti šią ginkluotę. Pasak jo, Lenkija įvykdys savo įsipareigojimus iki nustatytos datos – gruodžio 10 d., kai turėtų būti pasirašyti konkretūs susitarimai.
„Kol kas tik JAV ir Lenkija turės prieigą prie AIM-120D3 AMRAAM raketų“, – sakė jis ir pridūrė, kad „dėl finansavimo problemų nėra, nes pirkimą padengs Ginkluotųjų pajėgų paramos fondas“.
Pirmuosius F-35 naikintuvus Lenkija gaus 2026 metais. Lenkijos oro pajėgos iš viso gaus 32 naikintuvus F-35 – pirmuosius daugiafunkcinius ir priešui sunkiai aptinkamus lėktuvus.