Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Lenkija pirks naikintuvams F-35 skirtas oras-oras raketas

2025 m. spalio 2 d. 21:08
Lenkija ketina pirkti pažangias vidutinio nuotolio oras-oras raketas (AMRAAM) AIM-120D3, skirtas naikintuvams F-35, ketvirtadienį pareiškė vicepremjeras ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiam pirkimui visais balsais pritarė jo suburta valdymo grupė, per spaudos konferenciją po jos posėdžio sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.
„Mes perkame šiuos naikintuvus kartu su naujausiomis AMRAAM raketomis“, – sakė jis ir pridūrė, kad šiam Lenkijos pirkimui pritarė JAV Kongresas.
W. Kosiniakas-Kamyszas taip pat teigė, kad Lenkija yra vienintelė šalis, kuriai leista pirkti šią ginkluotę. Pasak jo, Lenkija įvykdys savo įsipareigojimus iki nustatytos datos – gruodžio 10 d., kai turėtų būti pasirašyti konkretūs susitarimai.
„Kol kas tik JAV ir Lenkija turės prieigą prie AIM-120D3 AMRAAM raketų“, – sakė jis ir pridūrė, kad „dėl finansavimo problemų nėra, nes pirkimą padengs Ginkluotųjų pajėgų paramos fondas“.
Pirmuosius F-35 naikintuvus Lenkija gaus 2026 metais. Lenkijos oro pajėgos iš viso gaus 32 naikintuvus F-35 – pirmuosius daugiafunkcinius ir priešui sunkiai aptinkamus lėktuvus.
Lenkijanaikintuvai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.