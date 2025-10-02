Nuo Rusijos uosto – iki įtarimų dėl dronų Danijoje: kas žinoma apie Kremliaus šešėlinio laivyno tanklaivį

Trečiadienį per pasaulio žiniasklaidą nusirito žinia, kad į tanklaivį įlipo Prancūzijos ginkluotojų pajėgų kariai, kurie suėmė 2 įgulos narius – kapitoną ir jo pirmąjį padėjėją.
Būtent šis Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivis yra siejamas su Danijoje didelį susirūpinimą sukėlusiais dronais, dėl kurių ne vieną kartą teko uždaryti įvairius oro uostus.
Danija šiuos dronų pasirodymus vadino „ypač rimta ataka“ prieš kritinę infrastruktūrą. Dėl dronų netgi buvo uždarytas Kopenhagos oro uostas.
Kas žinoma apie tanklaivį?
Benino vėliavą iškėlusiam tanklaiviui yra taikomos Europos Sąjungos (ES) sankcijos. Į sankcijų sąrašą tanklaivis pateko dėl priklausymo Rusijos šešėliniam laivynui, kurį sudaro įvairūs naftą gabenantys laivai, naudojami sankcijų apėjimui.
Jam pritaikytos ir atskiros Jungtinės Karalystės sankcijos.
Tanklaivis yra žinomas „Boracay“, „Pushpa“, „Kiwala“ pavadinimais.
Tai – įprasta šešėlinių laivynų taktika, siekiant, kad būtų sunkiau susekti laivys. 2024 metais laivas tapo „Boracay“, nors tam tikrose duomenų bazėse jis vis dar yra pažymėtas „Pushpa“ vardu.
Tačiau tanklaivis išsaugojo savo IMO identifikacijos numerį, kuris ir leidžia teisėsaugai lengviau jį sekti.
Jis jau keletą dienų buvo prisišvartavęs netoli Sent Nazero uosto.
Tanklaivis buvo pagamintas 2007-aisiais.
Šiemet būtent šį tanklaivį buvo sulaikiusi Estija. Priežastis – nelegali nacionalinė vėliava.
Apie tanklaivį garsiai kalbėjo ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, paskelbęs, kad pradėtas tyrimas dėl „rimtų pažeidimų“.
Prancūzų teisėsauga nurodė, kad tyrimas pradėtas, kai įgulai nepavyko pateikti laivo valstybės įrodymų ir ši atsisakė vykdyti nurodymus.
Iš kur plaukė?
„MarineTraffic“ informacija rodo, kad „Boracay“ rugsėjo 20 dieną išplaukė iš Rusijos Primorsko uosto. Jis plaukė per Baltijos jūrą, praplaukė pro šiaurinę Danijos pusę ir įplaukė į Šiaurės jūrą, o tada Lamanšo sąsiauriu judėjo į vakarus.
Tuo metu, kai tanklaivis plaukė pro Daniją, šioje šalyje pasirodė suirutę sukėlę dronai. Tai iškart sukėlė įtarimų.
E.Macronas pabrėžė, kad nekomentuos, ar laivas yra susijęs su dronų operacijomis Danijoje: „Padarysime viską, kad išsiaiškintume.“
Duomenys rodo, kad kai tanklaivis priartėjo prie Prancūzijos, jį stebėti ėmė prancūzų karinis laivas.
Vėliau rusiškas tanklaivis pakeitė savo kursą – ėmė plaukti į rytus Prancūzijos pakrantės link ir nuleido inkarą prie Sent Nazero.
Užfiksavo karius
2025 metų spalio 1 dieną Prancūzijos žiniasklaidoje pasirodė kadrai iš tanklaivio. Čia užfiksuoti kaukes dėvintys prancūzų kariai.
Prancūzijos naujienų kanalas BFM ir prancūzų naujienų agentūra AFP citavo šaltinius, kad kariai laive patruliuoja jau nuo šeštadienio.
Kremlius į visus įtarimus reagavo tradiciškai – pareiškė, kad neturi jokios informacijos apie tanklaivį, bet pridūrė, kad Rusijos kariuomenė kartais turi atstatyti tvarką.
ES yra nurodžiusi, kad tanklaivis gabena neapdorotą naftą ir naftos produktus.
Jungtinė Karalystė yra nurodžiusi, kad tanklaivis „vykdo veiksmus, kurių tikslas – destabilizuoti Ukrainą ir gauti naudos Rusijai.“
Parengta pagal UNIAN, „Reuters“ ir AFP informaciją.
Rusijakaras UkrainojeEmmanuelis Macronas
