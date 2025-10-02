Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Prie NATO misijos Baltijos jūroje prisijungė JAV karo laivas

2025 m. spalio 2 d. 21:12
Prie NATO misijos Baltijos jūroje oro gynybai sustiprinti prisijungė JAV karinių jūrų pajėgų eskadrinis minininkas.
Daugiau nuotraukų (1)
Karinis laivas „USS Bulkeley“ dalyvaus Baltijos jūroje vykdant misiją „Baltijos sargas“ (angl. Baltic Sentry), o jo užduotis bus ne tik vykdyti jo povandeninę misiją, bet, aljansui susiduriant su pasikartojančiais neatpažintų dronų skrydžiais virš Šiaurės Europos šalių, skirti dėmesio ir oro gynybai.
„USS Bulkeley“ prie „Baltijos sargo“ prisijungė antradienį, tapdamas pirmuoju JAV laivu, dislokuotu šioje misijoje, antradienį pranešė neįvardytas Gynybos departamento pareigūnas, kalbėjęs konfidencialiai, nes nėra įgaliotas viešai aptarinėti šio klausimo.
Praėjusią savaitę į „Baltijos sargo“ misiją atvyko karinių jūrų pajėgų patruliavimo ir žvalgybos lėktuvas „P-8 Poseidon“. Pasak Gynybos departamento pareigūno, pirmiau karinis jūrų laivynas į šią misiją siųsdavo tik šio modelio orlaivius.
NATO „Baltijos sargo“ misiją pradėjo sausį, po to, kai, kaip manoma, sabotažo būdu buvo nutrauktą keletas telekomunikacijų kabelių ir sutrikdyta vamzdynų veikla. Didžiąją dalį resursų šiai misijai skiria Baltijos regiono šalys, įskaitant Vokietiją ir Suomiją.
„Baltijos sargo“ misijos pastiprinimas JAV eskadriniu minininku, galinčiu vienu metu sekti ir neutralizuoti kelis oro taikinius, taip pat orlaiviu „P-8“ ir kitomis priemonėmis yra akivaizdus sąjungininkų solidarumo ženklas, elektroniniame laiške teigė Karinio jūrų laivyno karo koledžo Niuporte jūrų strategijos programos pirmininkas Jamesas Holmesas.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Baltijos jūraJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.