Vokietijoje sulaikytas paauglys, plaktuku užpuolęs mokinius mokykloje

2025 m. spalio 2 d. 16:09
Ketvirtadienį Vokietijoje buvo sulaikytas penkiolikmetis, plaktuku sužeidęs du mokinius savo buvusioje mokykloje.
Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad du nesunkiai sužeisti keturiolikmečiai buvo nuvežti į ligoninę po išpuolio Friedberge, maždaug 30 tūkst. gyventojų turinčiame miestelyje netoli Vokietijos pietuose esančio Augsburgo.
Užpuoliko motyvas vis dar neaiškus, sakė policijos atstovas. Policijos teigimu, penkiolikmetis kadaise buvo šios vidurinės mokyklos moksleivis.
Pranešta, kad išpuolis įvyko mokyklos žaidimų aikštelėje prieš pat prasidedant pamokoms. Įtariamasis mėgino pabėgti, bet policija greitai atvyko į įvykio vietą ir sugebėjo jį sulaikyti.
Dėl incidento aplink miesto centre esančią vidurinę mokyklą buvo surengta didelio masto policijos operacija. Gatvėse buvo matyti daugybė greitosios pagalbos automobilių ir pareigūnų, teritorija buvo aptverta. Buvo iškviestas gelbėjimo sraigtasparnis, bet galiausiai jo neprireikė.
Policija feisbuke pranešė, kad užsiėmimai mokykloje tęsiami, liudytojai apklausiami vietoje.
 
