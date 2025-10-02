Vokietijoje tūkstančiai gavo prieigą prie komunistų saugumo tarnybos bylų

Per pirmąjį 2025 m. pusmetį Federalinis archyvas gavo 16 213 piliečių prašymų susipažinti su „Stasi“ bylomis. 2024 m. buvo pateikta 28 571 užklausa.
„Archyviniai „Stasi“ dokumentai ir kiti dokumentai apie buvusią Rytų Vokietiją, saugomi Federaliniame archyve, liudija apie žmonių represijas ir spaudos bei nuomonės laisvės nepaisymą diktatūros sąlygomis“, – sakė archyvo prezidentas Michaelas Hollmannas.
„Stasi“ bylos buvo atvertos 1990 m., Rytų Vokietijos piliečiams dedant pastangas, kad po Berlyno sienos griūties dokumentai būtų išsaugoti. Federalinio archyvo duomenimis, nuo tada pateikta daugiau nei 7,5 mln. prašymų susipažinti su bylomis.
Visuomenės nariai pateikė beveik 3,5 mln. prašymų. Žiniasklaida, akademinė bendruomenė ir valdžios institucijos taip pat gali prašyti prieigos.
Remiantis statistika, didžiausias užklausų skaičius buvo 2019 m. – pateikti 56 526 prašymai.
Dokumentai buvo perduoti Federaliniam archyvui 2021 m. birželį, po trijų dešimtmečių likvidavus atskirą „Stasi“ įrašų tarnybą. Tarp milijonų dokumentų yra bylų apie „Stasi“ vykdytą masinį gyventojų šnipinėjimą, taip pat nuotraukų ir garso įrašų.
1990 m. spalio 3 d. sovietų kontroliuotą komunistinę Rytų Vokietiją sudariusios žemės buvo integruotos į Vokietijos Federalinę Respubliką (oficialus Vakarų Vokietijos pavadinimas), baigėsi ilgai po Antrojo pasaulinio karo trukęs vokiečių tautos padalijimas. Penktadienį Vokietija minės 35-erių metų sukaktį, kai šalis buvo suvienyta. Ši data yra nacionalinė šventė, vadinama Vokietijos vienybės diena.