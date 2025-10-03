„Hamas“ sutiko su dalimi D. Trumpo taikos plano: žada paleisti visus įkaitus

Vis dėlto, pasak organizacijos, kai kurie plano punktai vis dar reikalauja papildomų derybų.
Pranešime, išplatintame „Telegram“, „Hamas“ pareiškė sutinkanti nutraukti karo veiksmus bei paleisti visus gyvus ir žuvusius įkaitus kaip dalį D. Trumpo siūlomo paliaubų ir įkaitų mainų plano Gazoje.
Taip pat organizacija „pakartojo savo pritarimą perduoti Gazos Ruožo administravimą nepriklausomai palestiniečių technokratų valdymo institucijai“, kuri būtų suformuota remiantis nacionaliniu sutarimu ir sulauktų arabų bei islamo šalių palaikymo.
Kalbėdama apie kitas D. Trumpo pasiūlymo nuostatas, susijusias su Gazos ateitimi ir esminėmis palestiniečių teisėmis, „Hamas“ pabrėžė, kad šie klausimai turi būti sprendžiami bendra palestiniečių pozicija, grindžiama tarptautine teise ir JT rezoliucijomis.
„Šie klausimai turi būti svarstomi vieningoje palestiniečių platformoje, kurioje „Hamas“ aktyviai dalyvaus ir prisiims visą atsakomybę“, – rašoma organizacijos pranešime.