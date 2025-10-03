Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

„Hamas“ sutiko su dalimi D. Trumpo taikos plano: žada paleisti visus įkaitus

2025 m. spalio 3 d. 23:31
Lrytas.lt
Palestiniečių islamistinė grupuotė „Hamas“ penktadienį pranešė, kad sutinka su kai kuriomis JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano dalimis, skirtomis karui Gazoje nutraukti. Tarp jų – ir visų įkaitų paleidimas.
Daugiau nuotraukų (1)
Vis dėlto, pasak organizacijos, kai kurie plano punktai vis dar reikalauja papildomų derybų.
Pranešime, išplatintame „Telegram“, „Hamas“ pareiškė sutinkanti nutraukti karo veiksmus bei paleisti visus gyvus ir žuvusius įkaitus kaip dalį D. Trumpo siūlomo paliaubų ir įkaitų mainų plano Gazoje.
Taip pat organizacija „pakartojo savo pritarimą perduoti Gazos Ruožo administravimą nepriklausomai palestiniečių technokratų valdymo institucijai“, kuri būtų suformuota remiantis nacionaliniu sutarimu ir sulauktų arabų bei islamo šalių palaikymo.
Kalbėdama apie kitas D. Trumpo pasiūlymo nuostatas, susijusias su Gazos ateitimi ir esminėmis palestiniečių teisėmis, „Hamas“ pabrėžė, kad šie klausimai turi būti sprendžiami bendra palestiniečių pozicija, grindžiama tarptautine teise ir JT rezoliucijomis.
„Šie klausimai turi būti svarstomi vieningoje palestiniečių platformoje, kurioje „Hamas“ aktyviai dalyvaus ir prisiims visą atsakomybę“, – rašoma organizacijos pranešime.
Palestina„Hamas“Izraelis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.