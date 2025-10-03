Čekai balsuoja parlamento rinkimuose: pergalė prognozuojama milijardieriui ekspremjerui

Galimas milijardieriaus ekspremjero sugrįžimas į valdžią galėtų suartinti Ukrainos sąjungininkę Čekiją su Europos Sąjungos (ES) maištininkėmis Vengrija ir Slovakija, o tai reikštų sudėtingus santykius su Kyjivu ir Briuseliu.
Tačiau net jeigu A. Babišo partija ANO („Taip“) laimės rinkimus, ji, pasak analitikų, beveik neišvengiamai turės derėtis dėl koalicijos ar kitų partijų paramos.
ES ir NATO narėje, kurioje gyvena apie 11 milijonų žmonių, vykdo rinkiminę kampaniją žadėdamas socialinę gerovę ir karinės pagalbos Ukrainai nutraukimą.
Dabartinė koalicinė centro dešiniųjų premjero Petro Fialos vyriausybė teikė didelę humanitarinę ir karinę pagalbą Ukrainai, tačiau daugelis rinkėjų ją kaltina ignoruojant vidaus problemas.
„Pokyčiai yra būtini. Čekija turi būti labiau savarankiška, ji neturi būti tik Briuselio pasiuntinukas“, – naujienų AFP sakė 68-erių geografas Jaroslavas Kolaras.
Tuo metu 41-erių metų gydytoja Anna Stefanova AFP pripažino bijanti „pasukimo Rusijos link“.
Būdamas ministru pirmininku nuo 2017 iki 2021 m. A. Babišas kritiškai vertino kai kurias ES politikos kryptis ir iki šiol palaiko gerus santykius su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu bei Slovakijos premjeru Robertu Fico, kurie išlaikė gerus ryšius su Kremliumi nepaisydami Rusijos invazijos į Ukrainą.
„Pirmiausia čekai“
Rinkimų apylinkės atsidarys penktadienį 15 val. ir užsidarys 23 val. Lietuvos laiko, o šeštadienį vėl atsidarys nuo 9 val. iki 15 val. Lietuvos laiku. Rezultatai turėtų būti paskelbti šeštadienio vakare.
ANO pirmauja nuomonės apklausose su daugiau nei 30 proc. balsų, o P. Fialos partija „Kartu“ renka apie 20 proc. balsų.
„Siekiame vienpartinės vyriausybės. Anksčiau jau sėkmingai valdėme ir pasiekėme rezultatų“, – trečiadienį per televizijos debatus su P. Fiala sakė 71-erių A. Babišas.
Apie save kalbėdamas kaip apie „taikos siekėją“, raginantį sudaryti paliaubas Ukrainoje, milijardierius ekspremjeras pažadėjo laikytis principo „Pirmiausia čekai“, atkartodamas JAV prezidento Donaldo Trumpo šūkį, ir žadėjo „geresnį gyvenimą“ visiems čekams.
2024 m. A. Babišas Europos Parlamente įkūrė kraštutinės dešinės frakciją „Patriotai Europai“, kuriai taip pat priklauso Prancūzijos Nacionalinis susivienijimas ir kitos partijos.
61-erių metų buvęs politikos mokslų profesorius P. Fiala platformoje „X“ sakė, kad rinkėjai nuspręs, „ar mes toliau eisime laisvės, aukštos kokybės demokratijos, saugumo ir gerovės keliu, ar eisime į rytus“.
Vadina pragmatišku verslininku
Tačiau Karolio universiteto analitikas Josefas Mlejnekas AFP sakė laimėjus A. Babišui „esminių pokyčių“ nesitikintis.
„Babišas yra pragmatiškas verslininkas, ir vienintelis dalykas, kuris jam rūpi, yra tapti ministru pirmininku“, – pridūrė jis.
Visgi analitikai įspėja, kad viskas priklausys nuo rinkimų rezultatų.
Jei A. Babišo partija užims pirmąją vietą, bet nesugebės laimėti daugumos, jis galėtų bandyti sudaryti koaliciją su opozicijoje esančiu kraštutinių dešiniųjų judėjimu SPD, kurį, analitikų teigimu, palaiko apie 12 proc. rinkėjų.
Šalyje taip pat iškilo tam tikrų nuogąstavimų dėl Rusijos propagandos, kuri skleidžiama internete siekiant paveikti rinkimus, tačiau analitikai teigia didelių pokyčių rinkėjų nuotaikose kol kas nepastebintys.
Analitikų grupė praėjusią savaitę pareiškė, kad Čekijos „TikTok“ paskyros, kurių turinį mato milijonai žmonių, „sistemingai skleidžia prorusišką propagandą ir remia antisisteminės partijas, manipuliuodamos (platformos naudotojų – ELTA) įtraukimu“.
Tiek A. Babišo, tiek P. Fialos reputaciją temdė skandalai.
Dabartinio ministro pirmininko vyriausybė kritikuojama dėl Teisingumo ministerijos sprendimo priimti 44 mln. JAV dolerių vertės bitkoinų iš nuteisto nusikaltėlio.
Slovakijoje gimęs A. Babišas, kuris pagal žurnalo „Forbes“ reitingą yra septintas turtingiausias čekas, turi stoti prieš teismą dėl su ES subsidijomis susijusio sukčiavimo: jis kaltinamas neteisėtai pasisavinęs daugiau 2 mln. JAV dolerių.
A. Babišas įtariamas 2007 m. atskyręs savo ūkį netoli Prahos nuo savo maisto ir chemikalų holdingo bendrovės „Agrofert“, kad šis galėtų pretenduoti į ES subsidijas mažoms įmonėms.
Visus kaltinimus dėl neteisėtų veiksmų ekspremjeras milijardierius atmeta kaip „šmeižto kampaniją“.
ČekijaRinkimaiparlamento rinkimai
Rodyti daugiau žymių