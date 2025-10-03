Iš ministerijos – naujausia informacija apie į Gazos Ruožą plaukusį lietuvį: šiuo metu yra kalėjime

Ministerijos duomenimis, lietuvis yra saugus ir jaučiasi gerai bei sutiko būti deportuotas atgal į Lietuvą.
„Informuojame, kad su flotile į Gazos Ruožą plaukęs Lietuvos Respublikos pilietis yra saugus ir jaučiasi gerai. Šią informaciją patvirtino šiandien su piliečiu susitikusi Lietuvos ambasados Izraelyje konsulė.
Pilietis šiuo metu yra sulaikytas Izraelio Ketziot kalėjimo patalpose ir pasirašė sutikimą būti deportuotas atgal į Lietuvą.
Užsienio reikalų ministerija nuolat seka situaciją ir palaiko kontaktą su piliečio artimaisiais“, – rašoma ministerijos pranešime.
Lrytas primena, kad A. Chichlovskis kartu su humanitarine misija „The Global Sumud Flotila“ plaukė į Gazos Ruožą.
Ketvirtadienio rytą A. Chichlovskis pasidalijo vaizdo žinute, kurią išplatino „Gyvenimas per brangus“. Žinutėje jis teigia, kad „susitiksime Lietuvoje“.
„Dabar yra 08.15, esame apsupti Izraelio karinių laivų ir intercepcija (perėmimas) tuoj prasidės“, – A. Chichlovskis sakė vaizdo įraše, kuriame jis matomas tamsoje vilkintis gelbėjimo liemenę.
„Gyvenimas per brangus“ taip pat pasidalijo iš anksto įrašyta A. Chichlovskio žinute, kur jis anglų kalba teigė esą pagrobtas Izraelio pajėgų ir paragino Lietuvos vyriausybę atsisakyti bendradarbiavimo su Izraeliu.
Ankstesniuose A. Chichlovskio pareiškimuose teigiama, kad Izraelio dronai atakavo flotilės laivus, įskaitant ir jo laivą „Catalina“.
Organizatorių teigimu, „The Global Sumud Flotila“ misija siekia nuplukdyti vandens ir maisto atsargų į Gazos Ruožą ir taip užbaigti šios teritorijos blokadą.
Flotilę sudaro beveik penkios dešimtys, daugiausia nedidelių, laivų ir jachtų. Ji iš Barselonos išplaukė rugpjūčio 31-ąją ir vakar pasiekė Izraelio kontroliuojamus teritorinius vandenis.
„Associated Press“ teigimu, ši flotilė yra laikoma didžiausiu iki šiol bandymu jūra įveikti Izraelio blokadą Gazos Ruože, kuri tęsiasi jau 18 metų.
Izraelio žiniasklaida tvirtina, kad flotilėje plaukia JAV, Kanadoje ir Izraelyje teroristine laikomos, o Vokietijoje uždraustos organizacijos narė. Prie akcijos dalyvių taip pat jungiasi kairieji Europos politikai, įskaitant Barselonos merę Adą Colau.
Pranešama, kad flotilėje taip pat plaukė ir klimato aktyvistė Greta Thunberg, kuri buvo sulaikyta.
Izraelio Užsienio reikalų ministerija trečiadienį savo „X“ paskyroje paskelbė, kad „Hamas-Sumud provokacija yra baigta“, o sulaikyti aktyvistai bus iš Izraelio deportuoti į Europą.
Gazos Ruožą panaši misija bandė pasiekti ir birželį. Tą kartą visi flotilėje plaukę asmenys buvo sulaikyti ir deportuoti, įskaitant ir G. Thunberg.
