Iš V. Putino – grasinimai Ukrainos atominėms elektrinėms: „Kyjivas turėtų gerai pagalvoti“

Tokią užuominą jis išsakė plenarinėje diskusijų klubo „Valdajus“ sesijoje, rašo Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida „RIA Novosti“.
V. Putinas skyrė daug dėmesio situacijai okupuotai Zaporižios atominėi elektrinei, kuri jau kelias dienas išlieka be elektros.
Pasak jo, šiuo metu stoties aprūpinimas energija esą „patikimai užtikrinamas generatoriais“. Tuo pat metu jis apkaltino Ukrainą dėl tariamų smūgių elektrinės apylinkėse, tačiau pripažino, kad pačiai ZAE smūgių nebuvo.
Rusijos lyderis neapsiėjo ir be tiesioginių grasinimų.
„(Žmonės Ukrainos kontroliuojamose teritorijose) turi suprasti, kad jei jie ir toliau pavojingai su tuo žais, jų pusėje vis dar yra veikiančių atominių elektrinių. Tad kas mums trukdo atsakyti tuo pačiu? Jie turėtų apie tai pagalvoti“, – sakė V. Putinas.
V. Putinas taip pat išjuokė Europos susirūpinimą dėl dronų stebėjimo, paneigė, kad Suomijos pasienyje bus dislokuoti kariai, o NATO pavadino „popieriniu tigru“.
Moderatoriaus paklaustas, „Kodėl į Daniją išsiuntėte tiek daug dronų?“, V. Putinas nusijuokė ir atsakė: „Daugiau to nedarysiu“. Jis paneigė Rusijos dalyvavimą neseniai vykusiose dronų operacijose ir palygino šiuos pastebėjimus su pranešimais apie NSO.
Europos šalys, įskaitant Daniją, Vokietiją ir Lenkiją, pastarosiomis savaitėmis pranešė apie daugybę dronų įsibrovimų. Nors daugelio jų kilmė lieka neaiški, Lenkijos valdžios institucijos teigė, kad rugsėjo 10 d. Maskva tyčia pažeidė jos oro erdvę.
V. Putinas taip pat pakomentavo Suomiją, kuri praėjusiais metais įstojo į NATO, ir tvirtino, kad Rusija neturi kariuomenės prie sienos, bet pagrasino ją dislokuoti. „Dabar jie ten bus“, – sakė jis.
Šis komentaras atkartojo ankstesnius Maskvos grasinimus apie Rusijos reakcijas į NATO plėtrą.
V. Putinas taip pat paprieštaravo JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kuris neseniai pavadino Rusiją „popieriniu tigru“.
„Niekada nesiruošiu nieko vadinti popieriniu tigru, bet Rusija išleido milijonus ir milijonus dolerių bomboms, raketoms, šaudmenims ir gyvybėms, jų gyvybėms, ir jie praktiškai neįgijo jokios teritorijos“, – sakė D. Trumpas praėjusią savaitę, aptardamas tebesitęsiantį Rusijos karą ir teritorinių laimėjimų nebuvimą Ukrainoje.
„Popierinis tigras. Kas po to seka? Eikite ir susidorokite su šiuo popieriniu tigru“, – atsakė V. Putinas.
„Jeigu mes kariaujame su visu NATO bloku, judame, žengiame į priekį ir jaučiamės užtikrintai, o mes esame „popierinis tigras“, tai kas tada yra pati NATO?“ – kalbėjo V. Putinas.
Parengta pagal „The Kyiv Independent“ inf.
RusijaVladimiras PutinasUkraina
