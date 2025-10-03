Lrytas Premium prenumerata tik
JAV pranešė apie keturių žmonių žūtį per naujausią smūgį į įtariamą narkotikų kontrabandos laivą

2025 m. spalio 3 d. 21:30
Penktadienį JAV pajėgos smūgiavo į įtariamą narkotikų kontrabandos laivą prie Venesuelos krantų, žuvo keturi žmonės, pranešė gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas.
Pentagono vadovas apie tai paskelbė socialiniame tinkle X ir dabar tokių atakų skaičius siekia mažiausiai keturias, o žuvusiųjų per jas – 21 žmogus.
Pridėtame vaizdo įraše matyti dūmų ir ugnies apimtas greitaeigis kateris, toliau liepsnojęs plūduriuojantis.
„Keturi laive buvę narkoteroristai žuvo per smūgį tarptautiniuose vandenyse netoli Venesuelos krantų, kai laivas gabeno didelį kiekį narkotikų – plaukė į Ameriką nuodyti mūsų žmonių“, – parašė P. Hegsethas.
„Šie smūgiai tęsis tol, kol nesibaigs išpuoliai prieš Amerikos žmones!!!!“, – pridūrė jis.
Prezidento Donaldo Trumpo administracijos laiške Kongresui sakoma, kad Jungtinės Amerikos Valstijos dalyvauja „ginkluotame konflikte“ su narkotikų karteliais.
Daugelis teisės ekspertų teigia, kad karinės jėgos panaudojimas prieš įtariamus narkotikų prekeivius toli nuo JAV sienų ir platesnio masto ginkluoto konflikto paskelbimas yra neteisėti. Administracijos laiškas buvo parengtas kaip teisinis mažiausiai trijų ankstesnių smūgių pagrindimas.
„Prezidentas nustatė, kad šie karteliai yra nevalstybinės ginkluotos grupuotės, priskyrė jas teroristinėms organizacijoms ir nustatė, kad jų veiksmai yra ginkluotas išpuolis prieš Jungtines Valstijas“, – sakoma Pentagono pranešime, įtariami kontrabandininkai jame apibūdinti kaip „neteisėti kovotojai“.
Baltųjų rūmų pareigūnas teigė, kad laiškas buvo išsiųstas Kongresui po vieno iš smūgių rugsėjo 15 d., ir pridūrė, kad taip elgtis teisiškai privaloma po bet kokios atakos, kurioje dalyvavo JAV kariuomenė.
D. Trumpo komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas pasveikino naujausią smūgį pareiškęs, kad prekeiviai narkotikais ir jų „mirtini narkotikai virto kosminėmis dulkėmis“.
