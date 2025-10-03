Nežinomi dronai Vokietijoje – ne tik Miuncheno oro uoste: buvo pastebėti ir virš karinės bazės

Pasak liudininkų, pirmieji dronai bazės rajone pasirodė apie 19:30 vietos laiku – maždaug valanda anksčiau nei virš Miuncheno oro uosto, esančio už 8 km. Dronų sparnų plotis, liudininkų teigimu, siekė nuo 60 cm iki vieno metro.
Dėl šių neatpažintų bepiločių Miuncheno oro uostas naktį iš spalio 2 d. į spalio 3 d. laikinai sustabdė veiklą.
Be šio incidento, rugsėjo 25 d. Vokietijoje taip pat buvo pastebėti įtartini dronai, skraidę virš svarbių objektų Kylyje, įskaitant elektrinę, ligoninę ir parlamento pastatą.
Vidaus reikalų ministerija tiria šiuos įvykius kaip galimą šnipinėjimą. Panašūs skrydžiai fiksuoti ir virš karinių objektų kitose šalies vietovėse.
Atsižvelgiant į augantį tokių atvejų skaičių, Vokietijos vyriausybė planuoja sukurti bendrą dronų kontrolės centrą, kuriame bendradarbiautų policija ir Bundesveras, rašo „Spiegel“.
Be to, Vokietijos tyrėjai tiria galimą ryšį tarp įtartino Rusijos krovininio laivo ir dronų grupės, pastebėtos rugsėjo pabaigoje virš Šlezvigo-Holšteino.
Rugsėjo 28 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusija naudoja laivus dronų paleidimui ir valdymui prieš Europos šalis. Jis ragino uždaryti Rusijos laivams Baltijos ir kitas jūras bei sustiprinti sankcijas, kad būtų ribojama energetikos prekyba ir Rusijos laivų infrastruktūra.
VokietijaMiunchenasdronai
