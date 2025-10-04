Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

„Hamas“ ir Izraelis Kaire surengs netiesiogines derybas dėl įkaitų paleidimo

2025 m. spalio 4 d. 20:50
„Hamas“ ir Izraelis sekmadienį ir pirmadienį Kaire surengs netiesiogines derybas, siekdami užtikrinti įkaitų ir sulaikytųjų paleidimą, šeštadienį pranešė Egipto valstybinė žiniasklaida.
Daugiau nuotraukų (1)
Su Egipto žvalgybos tarnyba glaudžiai susijęs kanalas „Al-Qahera News“ pranešė, kad abi delegacijos „pradėjo rengtis derybų pradžiai Kaire rytoj ir poryt, kad aptartų visų sulaikytųjų ir kalinių mainų sąlygas pagal Trumpo pasiūlymą“.
„Hamas“ planavo šeštadienio vakarą išsiųsti delegaciją į Egipto sostinę Kairą deryboms dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano, pranešė šaltiniai, artimi palestiniečių islamistų organizacijai.
Izraelio transliuotojas „Kan“, remdamasis derybininkais, anksčiau pranešė, kad Izraelio derybų komanda per dieną išvyks į Egiptą. Izraelio transliuotojas „Channel 12“ teigė, kad derybos prasidės sekmadienį. Tikėtina, kad per jas bus aptartas visas spektras ginčytinų klausimų.
Penktadienio vakarą „Hamas“ sutiko su kai kuriomis D. Trumpo taikos plano dalimis, tačiau nekomentavo reikalavimo nusiginkluoti. Remiantis šaltiniais „Hamas“, šis reikalavimas vargu ar gali būti įvykdytas.
„Hamas“ iš dalies sutikus su D. Trumpo taikos planu, JAV prezidentas paragino Izraelį nedelsiant nutraukti Gazos Ruožo bombardavimą, tai palengvintų įkaitų paleidimą.
„Hamas“IzraelisIzraelis Hamas karas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.