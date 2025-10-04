„Hamas“ ir Izraelis Kaire surengs netiesiogines derybas dėl įkaitų paleidimo

Su Egipto žvalgybos tarnyba glaudžiai susijęs kanalas „Al-Qahera News“ pranešė, kad abi delegacijos „pradėjo rengtis derybų pradžiai Kaire rytoj ir poryt, kad aptartų visų sulaikytųjų ir kalinių mainų sąlygas pagal Trumpo pasiūlymą“.
„Hamas“ planavo šeštadienio vakarą išsiųsti delegaciją į Egipto sostinę Kairą deryboms dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano, pranešė šaltiniai, artimi palestiniečių islamistų organizacijai.
Izraelio transliuotojas „Kan“, remdamasis derybininkais, anksčiau pranešė, kad Izraelio derybų komanda per dieną išvyks į Egiptą. Izraelio transliuotojas „Channel 12“ teigė, kad derybos prasidės sekmadienį. Tikėtina, kad per jas bus aptartas visas spektras ginčytinų klausimų.
Penktadienio vakarą „Hamas“ sutiko su kai kuriomis D. Trumpo taikos plano dalimis, tačiau nekomentavo reikalavimo nusiginkluoti. Remiantis šaltiniais „Hamas“, šis reikalavimas vargu ar gali būti įvykdytas.
„Hamas“ iš dalies sutikus su D. Trumpo taikos planu, JAV prezidentas paragino Izraelį nedelsiant nutraukti Gazos Ruožo bombardavimą, tai palengvintų įkaitų paleidimą.