Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Izraelis patvirtino, kad į Turkiją deportuoti dar 137 aktyvistai iš pagalbą Gazos Ruožui plukdžiusios flotilės

2025 m. spalio 4 d. 22:18
Šeštadienį Izraelis pranešė, kad deportavo dar 137 aktyvistus, sulaikytus sustabdžius į Gazos Ruožą plaukusią flotilę.
Daugiau nuotraukų (1)
Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad deportuotieji buvo Jungtinių Amerikos Valstijų, Italijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Jordanijos ir kelių kitų šalių piliečiai.
Ministerija paskelbė socialiniame tinkle X, kad šeštadienį „į Turkiją buvo deportuoti dar 137 provokatoriai iš „Hamas-Sumud“ flotilės“.
„Izraelis siekia paspartinti visų provokatorių deportaciją“, – sakoma ministerijos pranešime.
Penktadienį Izraelis deportavo keturis italus aktyvistus – pirmuosius iš šimtų, plaukusių flotile ir sulaikytų.
Flotilė išplaukė praėjusį mėnesį, laivuose buvo politikai ir aktyvistai, įskaitant Švedijos aktyvistę Gretą Thunberg. Flotilė tikėjosi pasiekti Gazos Ruožą, kuriame, Jungtinių Tautų teigimu, siaučia badas.
Izraelio karinis jūrų laivynas trečiadienį pradėjo perimti laivus, o kitą dieną Izraelio pareigūnas pranešė, kad laivams su daugiau nei 400 žmonių buvo užkirstas kelias pasiekti palestiniečių teritoriją.
Gazos RuožasIzraelisIzraelis Hamas karas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.