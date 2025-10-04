Japonijos premjere pirmą kartą gali tapti moteris

64-erių metų politikė žavisi buvusia Jungtinės Karalystės ministre pirmininke Margaret Thatcher, o dabar jai teks gaivinti su iššūkiais susiduriančią Liberalų demokratų partiją (LDP), kuriai ant kulnų mina naujos prieš imigraciją nusistačiusios jėgos.
Beveik neabejojama, kad parlamentas patvirtins S. Takaichi Japonijos ministre pirmininke, o tai įvykti gali jau spalio 13 d. Per penkerius metus Japonijoje pasikeitė jau penki vyriausybės vadovai.
Antrajame LDP pirmininko rinkimų ture S. Takaichi nugalėjo Shinjiro Koizumį, fotogenišką bet nepatyrusį buvusio premjero sūnų.
S. Koizumis, kuriam 44-eri, galėjo tapti jauniausiu Japonijos ministru pirmininku pastaraisiais laikais, o LDP būtų įvykusi kartų kaita.
Dabar S. Takaichi turės spręsti aibę problemų, įskaitant senstančios visuomenės, geopolitinių neramumų, silpnėjančios ekonomikos ir augantį nerimą dėl imigracijos.
Tačiau iš pradžių jai reikės įsitikinti, kad LDP, kuri valdo beveik be pertraukos nuo 1955 m., vis dar gali pritraukti rinkėjus.
Japonijoje didėja „Sanseito“ partijos populiarumas, kuri, kaip ir kiti populistų judėjimai, imigraciją vadina „tylia invazija“ ir dėl daugybės problemų kaltina migrantus.
Tiek S. Takaichi, tiek S Koizumis rinkimų kampanijos metu stengėsi pritraukti rinkėjus, kuriems patinka „Sanseito“ partijos žinutė nukreipta prieš užsieniečius, ar tai būtų imigrantai, ar turistų minios.
S. Takaichi teigia, kad Japonijai reikia peržiūrėti savo politiką, nes dabar ten gali atvykti žmonės iš šalių su visiškai priešinga kultūra.