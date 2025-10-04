Po drono incidento Frankfurto oro uoste suimtas vyras

Incidentas įvyko penktadienio rytą – tą pačią dieną, kai dėl Miuncheno oro uoste pastebėtų dronų laikinai buvo sustabdyti skrydžiai.
Tačiau didžiausiame Vokietijos Frankfurto oro uoste skrydžių nutraukti nereikėjo, nes buvo nedelsiant pasirūpinta, kad dronas atsidurtų neskraidymo zonoje, sakė policijos atstovas.
Pasak atstovo spaudai, nebuvo jokių požymių, kad suimtas 41 metų vyras turėtų kokių nors ryšių su Rusija. Dabar jam gresia administracinė atsakomybė ir galima bauda.
Atstovas teigė, jog nėra neįprasta, kad privatūs dronai neteisėtai skraido virš kalėjimų, oro uostų ir karinių bazių, kad padarytų draudžiamas nuotraukas. Jis pridūrė, kad nebrangių dronų „šiais laikais yra labai daug“.
Federalinė policija Frankfurto oro uoste turi dronų aptikimo sistemą, tačiau atkreipia dėmesį, kad lėktuvų pilotai ir vairuotojai nuolat praneša apie tokius skraidančius objektus.
Du vakarus iš eilės pastebėjus dronus virš Miuncheno oro uosto, vyksta diskusijos dėl saugumo gerinimo Vokietijos oro uostuose.