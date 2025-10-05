Aukų skaičius sugriuvus mokyklai Indonezijoje išaugo iki 36

„Iki sekmadienio ryto iš po griuvėsių pavyko ištraukti dar 11 kūnų. Tai reiškia, kad bendras žuvusių mokinių skaičius siekia 36. Operacijos metu taip pat radome vieno kūno dalį“, – tiesioginėje spaudos konferencijoje sakė nacionalinės paieškų ir gelbėjimo tarnybos operacijų direktorius Yudhi Bramantyo.
„Al Khoziny“ islamo internatinė mokykla Sidoarjo rajone sugriuvo pirmadienį, kai keturių aukštų pastato viršuje buvo pilamas betonas, o dešimtys paauglių mokinių buvo susirinkę pirmame aukšte popietinei maldai.
Nacionalinės nelaimių agentūros pareigūnas Budi Irawanas sakė, kad, remiantis mokyklos pateiktais duomenimis, dar 27 žmonės yra dingę be žinios, o dauguma aukų, manoma, yra pirmame aukšte.
Kai pastatas staiga sugriuvo ir kiti mokiniai liko įstrigę, keliems mokiniams pavyko pabėgti. Inžinieriai šio statinio struktūrą, kuri lėmė griūtį, apibūdino kaip „blynelių modelį“.
Manoma, kad pirmadienį, kai įvyko nelaimė, pastate buvo 167 žmonės, iš kurių pavyko surasti 140, įskaitant 104 išgyvenusius.
Bramantyo sakė, kad gelbėtojai, siekdami pagreitinti operaciją, dirba visą parą trimis pamainomis, atsižvelgdami į trapią pastato konstrukciją, nes viena iš pagrindinių sugriuvusio pastato betoninių dalių liko prijungta prie gretimo pastato.
Spėjama, kad ši nelaimė gali būti viena daugiausiai aukų pareikalavusių pastatų griūčių Indonezijoje pastaruoju laikmečiu.