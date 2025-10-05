Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lenkija pratęs patikras pasienyje su Lietuva ir Vokietija iki kitų metų balandžio

2025 m. spalio 5 d. 11:32
Lenkija nusprendė pratęsti patikras pasienyje su Lietuva ir Vokietija iki 2026 m. balandžio mėnesio, praneša Lenkijos naujienų agentūra PAP.
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis trečiadienį pasirašė projektą, kuriuo numatoma vykdyti patikrinimus nuo 2025 m. spalio 5 d. iki 2026 m. balandžio 4 d.
„Mes prailginame patikrų laikotarpį, kad galėtume kontroliuoti migracijos maršrutą, vedantį iš Baltijos valstybių per Lenkiją į Vakarų Europą“, – rašė ministras platformoje „X“.
„Sulaikome asmenis, kurie neteisėtai bando gabenti migrantus į Vakarus. Pagrindinis pasienio apsaugos tarnybos tikslas ir toliau lieka išlaikyti sienos su Baltarusija vientisumą ir apsaugą nuo spaudimo skatinant migraciją“, – pridūrė M. Kierwinskis.
Patikros Lenkijos pasienyje pradėtos vykdyti liepos 7 d. ir vėliau buvo pratęstos iki spalio 4 d.
Pagal nustatytas taisykles, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai, kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais, turi teisę sustabdyti pasirinktus transporto priemones patikrinimui. Lenkijos vyriausybė tvirtina, kad šie patikrinimai yra būtini, siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus.
Pagal Šengeno sienų kodeksą, jei kyla rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, valstybės narės gali atkurti patikras prie vidaus sienų iki šešių mėnesių. Jei grėsmė išlieka, šias patikras leidžiama pratęsti dar šešiems mėnesiams, tačiau bendra jų trukmė negali viršyti dvejų metų. Be to, apie tai turi būti iš anksto pranešama Europos Sąjungos (ES) institucijoms ir kitoms valstybėms narėms.
Nuo 2021 m. Lenkija stengiasi sustabdyti daugiausia iš Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų kilusių migrantų, bandančių patekti į šalį iš Baltarusijos, bangą. Varšuva apkaltino Minską spaudimu skatinant migraciją ir taip siekiant destabilizuoti ES.
 
