Varšuvą sukrėtė serijinės žmogžudystės: aukos monstrus įsileisdavo į namus

Šių metų vasarį visa Lenkija sužinojo apie seriją žiaurių vyresnio amžiaus moterų žmogžudysčių šalies sostinėje. Dviem vyrams, kurie anksčiau buvo žinomi kaip eiliniai darbininkai, buvo pareikšti rimti kaltinimai. Dabar tyrėjai tęsia darbus ir seka pėdsakais už Varšuvos ribų.
Tyrėjai tiria kitas mirtis
Portalo TVP.Info duomenimis, Varšuvos kovos su nusikalstamu terorizmu ir žmogžudystėmis departamento prokurorai bei policijos pareigūnai tiria atvejus, susijusius su staigia senyvo amžiaus žmonių mirtimi įvairiose šalies vietose. Jie tikrina, ar šios mirtys gali būti susijusios su dviem pagrindiniais įtariamaisiais: 43-ejų Lenkijos piliečiu Michału P. ir 33-ejų Ukrainos piliečiu Tarasu H.
„Galiu patvirtinti, kad tiriame kitas bylas, kurios gali būti susijusios su šia byla. Šiuo metu mes neskelbiame jokių detalių. Taip pat galiu pridurti, kad įtariamieji neseniai pateikė papildomus paaiškinimus. Tačiau jiems nebuvo pareikšti nauji kaltinimai“, – portalui sakė Varšuvos apygardos prokuratūros atstovas spaudai Piotr Skiba.
Šiuo metu tyrėjai vis dar laukia ekspertų išvadų ne tik dėl trijų nužudytų vyresnio amžiaus žmonių, bet ir dėl ketvirtos moters, kurios mirtis išlieka mįsle.
Vietiniai patikrinimai ir tolesnės procedūros
Pastaraisiais mėnesiais įtariamieji lankėsi tragedijų vietose ir jas apžiūrinėjo. Teismo procesas dar tęsiasi, o abiejų vyrų teismo psichologinė ekspertizė dar neatlikta.
„Atsižvelgiant į numatytus veiksmus šioje byloje, tikimybė, kad tyrimas bus baigtas 2025 m., yra nedidelė“, – pridūrė prokuroras P. Skiba.
Tyrėjai pabrėžia, kad ši byla reikalauja ypatingo kruopštumo. Kiekviena detalė gali būti lemtinga sprendžiant, ar du sulaikyti asmenys yra vieninteliai atsakingi už nusikaltimus Varšuvoje, ir ar buvo daugiau aukų.
Žudikas „auksinėmis rankomis“
Nusikaltimai buvo įvykdyti šių metų vasario mėnesį butuose Franciszkańska, Księcia Trojdena, Wąwozowa ir Pruszkowska gatvėse. Aukos buvo vienišos pagyvenusios moterys. Abu vyrai jas pažinojo iš anksčiau – jie padėdavo atlikti smulkius remonto darbus jų butuose.
Vasario pabaigoje pagrindiniai įtariamieji buvo suimti. Michałas P. buvo kaltinamas penkiais nusikaltimais – trys sunkūs nužudymai, įskaitant vieną, padarytą apsvaigus nuo narkotikų. Tarasas H. kaltinamas dalyvavimu viename nužudyme ir vagyste.
„Turime reikalą su pagyvenusių moterų nužudymais, padarytais dėl priežasčių, žinomų iš Fiodoro Dostojevskio romanų. Yra nusikaltimai, bus bausmės“, – vasario mėnesį sakė prokuroras P. Skiba.
Kriminalinė praeitis ir gyvenimas kartu
43 metų Michałas P. turi ilgą nusikalstamą praeitį – per du dešimtmečius jis buvo nuteistas 11 kartų, įskaitant už sukčiavimą, policijos pareigūno užpuolimą, vairavimą išgėrus ir avarijos sukėlimą.
Ukrainos pilietis Tarasas H. nuo 2018 m. gyvena Lenkijoje. Jis anksčiau nebuvo teistas ir pragyveno iš atsitiktinių darbų. Abu jie kurį laiką gyveno kartu daugiabučiame name Varšuvos Bródno rajone.
Tyrimas tebevyksta, ir prokuratūra neatmeta galimybės, kad kaltinamųjų sąrašas gali ilgėti.
Parengta pagal „Fakt“ inf.