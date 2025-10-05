Vokietijos gynybos ministras po pastebėtų dronų ragina išlikti ramiems

Jis sakė suprantąs jaučiamą neapibrėžtumą ir sekmadienį paskelbtame interviu verslo laikraščiui „Handelsblatt“ pažymėjo, kad tokia diskusija šalyje yra nauja.
„Todėl dar svarbiau vertinti situaciją blaiviai ir ramiai: iki šiol pastebėti dronai jokios konkrečios grėsmės nekelia“, – pabrėžė jis.
Pasak „Handelsblatt“, interviu su ministru vyko prieš pastebinti dronus Miuncheno oro uoste ketvirtadienio ir penktadienio vakarą. Abiem dienomis skrydžiai buvo laikinai sustabdyti. Kas atsakingas už dronų skrydžius, kol kas lieka neaišku.
Gynybos ministro nuomone, pažeidinėdama oro erdvę ir skraidindama dronais, Rusija iš esmės siekia sukelti neapibrėžtumo jausmą.
„Tai – provokacija, baimės sėjimas ir prieštaringų diskusijų skatinimas. (Rusijos prezidentas Vladimiras – ELTA) Putinas, kaip mes visi žinome, labai gerai pažįsta Vokietiją. Jis taip pat žino vokiečių instinktus ir refleksus“, – sakė B. Pistorius.
Planus įkurti gynybos nuo dronų centrą ministras vertina skeptiškai
B. Pistorius pabrėžė, kad Vokietija daro didelę pažangą gynybos nuo dronų srityje. Tuo pačiu metu jis siekia apriboti Vokietijos ginkluotųjų pajėgų, Bundevero, lūkesčius.
„Bundesveras negali būti visur Vokietijoje, kur tik pasirodo dronai, ir juos numušinėti“, – sakė jis.
„Daug svarbiau, kad valstybinė ir federalinė policija sukurtų pajėgumus, kurių jiems reikia, jog galėtų veikti iki tam tikro aukščio“, – pridūrė ministras.
Vidaus reikalų ministro Alexanderio Dobrindto planus įkurti gynybos nuo dronų centrą B. Pistorius vertina skeptiškai.
„Šis centras būtų atsakingas tik už potencialią dronų keliamą grėsmę. Tačiau turime rimtai vertinti galimybę, kad gali būti keletas skirtingų grėsmės scenarijų“, – sakė jis.
„Todėl mums pirmiausia reikia bendro situacijos 24/7 ir 360 laipsnių kampu suvokimo“, – pridūrė ministras.
Kaip anksčiau rašė ELTA, Vokietijos policija šeštadienį patvirtino dar vieną drono incidentą, dėl kurio buvo sulaikytas asmuo, įtariamas skraidinęs įrenginį netoli Frankfurto oro uosto. Incidentas įvyko penktadienio rytą – tą pačią dieną, kai dėl Miuncheno oro uoste pastebėtų dronų laikinai buvo sustabdyti skrydžiai.
Federalinė policija Frankfurto oro uoste turi dronų aptikimo sistemą, tačiau atkreipia dėmesį, kad lėktuvų pilotai ir vairuotojai nuolat praneša apie tokius skraidančius objektus. Du vakarus iš eilės pastebėjus dronus virš Miuncheno oro uosto, šalyje vyksta diskusijos dėl saugumo gerinimo Vokietijos oro uostuose.