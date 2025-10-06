Albanijoje teisiamasis teisme nušovė teisėją

Vykstant posėdžiui, kuriame buvo svarstoma vyriškio byla ir kuriam pirmininkavo apeliacinio teismo teisėjas Astritas Kalaja, teisiamasis staiga pradėjo šaudyti, pranešė policija, pridurdama, kad šaulys buvo nedelsiant suimtas.
„Teisėjas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau nuo patirtų sužalojimų pakeliui mirė“, – teigiama policijos pranešime.
Kulkos kliudė ir kitą teismo proceso šalį – tėvą bei jo sūnų, kurie buvo nuvežti į ligoninę, tačiau jų būklė stabili.
Vietos spaudos pranešimuose teigiama, kad byla buvo susijusi su turtiniu ginču ir vyras šaudė į teisėją, nes žinojo, kad bylą pralaimės.
Albanijos ministras pirmininkas Edis Rama incidentą pavadino „tragišku įvykiu“ ir paragino sugriežtinti bausmes už nusikaltimus, susijusius su ginklais.
Jo teigimu, už tokius nusikaltimus „agresorius turėtų sulaukti griežčiausio teisinio atsako“.
Šalies prezidentas Bajramas Begajas išplatino pareiškimą, kuriamą pasmerkė išpuolį, pavadindamas jį „siaubinga ataka prieš visą teisingumo sistemą!“
Pagal Albanijos įstatymus už neteisėtą šaunamojo ginklo laikymą baudžiama laisvės atėmimu iki trejų metų.
Pietryčių ir Rytų Europos šaulių ir lengvųjų ginklų kontrolės informacijos centro (SEESAC) duomenimis, 2025 m. sausio-birželio mėnesiais Albanijoje įvyko 213 su šaunamaisiais ginklais susijusių incidentų.