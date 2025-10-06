ES pasmerkė represijų temdomus Sakartvelo vietos rinkimus

Balsavimas šeštadienį vyko „vykstant plačiam susidorojimui su opozicija“, sakoma bendrame ES užsienio politikos vadovės Kajos Kallas ir plėtros komisarės Martos Kos pareiškime.
„Mėnesius trukę reidai prieš nepriklausomą žiniasklaidą, priimti įstatymai prieš piliečių visuomenę, oponentų ir aktyvistų įkalinimas ir valdančiajai partijai palankūs rinkimų kodekso pakeitimai radikaliai sumažino galimybę surengti konkurencingus rinkimus“, sakoma jų pareiškime ir priduriama, kad „didelė opozicijos dalis boikotavo šiuos rinkimus, o rinkėjų aktyvumas buvo gana mažas“.
Galimų naujų protestų akivaizdoje K. Kallas ir M. Kos paragino laikytis rimties ir santūrumo, o Sakartvelo valdžią – gerbti piliečių teisę į susirinkimų ir saviraiškos laisvę.
Sostinėje Tbilisyje šeštadienį iškart po balsavimo dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš vis labiau autoritarinį „Sakartvelo svajonės“ valdymą. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per susirėmimus buvo sužeistas 21 policijos pareigūnas ir šeši protestuortojai. Saugumo pajėgos suėmė kelis įtariamus protestų organizatorius. Ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė neramumus pavadino mėginimu įvykdyti perversmą.