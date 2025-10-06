Europarlamentarų grupė ragina pradėti derybas dėl Moldovos stojimo į ES

„Tai stiprus politinis signalas: Europos Parlamentas be išlygų palaiko Moldovos Respublikos europietišką ateitį, pripažįsta įgyvendintas reformas ir reikalauja, kad parlamento rinkimuose išreikštas Moldovos piliečių pasirinkimas būtų įgyvendintas ir gerbiamas“, – V. Negrescu rašė socialiniame tinkle „Facebook“.
EP nariai laiške rašė, kad Moldovos pastarieji laisvi ir sąžiningi rinkimai patvirtino aiškų žmonių troškimą integruotis į ES, nepaisant dezinformacijos kampanijų iš išorės daryto spaudimo.
Laiške A. Costa raginamas nedelsiant į Europos Vadovų Tarybos darbotvarkę įtraukti Moldovos derybas dėl ES narystės.
„Europos Sąjunga turi veikti dabar ir pademonstruoti savo paramą demokratijai, atsparumui ir Moldovos Respublikos piliečių europinėms ambicijoms“, – rašo EP nariai.
Moldovos proeuropietiška Veiksmo ir solidarumo partija (PAS), kurią remia prezidentė Maia Sandu, laimėjo šalies parlamento rinkimus tvyrant būgštavimams dėl galimo Rusijos kišimosi į juos. PAS gavo kiek daugiau nei 50 proc. balsų, įtvirtindama M. Sandu pastangas siekti Moldovos integracijos į ES.
Opozicinis Patriotų blokas, vadovaujamas buvusio prorusiško prezidento Igorio Dodono, liko antras su 24,19 proc. balsų.
Stojimo į Europos Sąjunga procese ES teisė skirstoma į šešias derybų grupes. Kiekviena jų apima susijusius skyrius, su kuriais šalys kandidatės turi suderinti savo teisės aktus.
Ukraina derybas dėl stojimo į ES oficialiai pradėjo 2024 m. birželį, tačiau dar neatidaryta nei viena iš šešių derybų grupių. Premjero Viktoro Orbano vadovaujama Vengrija nuolat priešinasi Ukrainos stojimui į ES ir blokuoja su tuo susijusius sprendimus.