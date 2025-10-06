Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Jemeno hučiai sulaikė dar mažiausiai 10 JT darbuotojų

2025 m. spalio 6 d. 21:00
Nuo sekmadienio ryto hučių smogikai Jemeno sostinėje Sanoje sulaikė dar mažiausiai 10 JT organizacijų darbuotojų, pirmadienį naujienų agentūrai „dpa“ pranešė suimtiesiems artimas šaltinis.
Visi sulaikytieji yra Jemeno piliečiai, dirbantys Pasaulio maisto organizacijoje (WFP), Jungtinių Tautų vystymo programoje (UNDP), JT humanitarinių reikalų koordinavimo biure (OCHA) ir JT Saugos ir saugumo departamente (UNDSS).
Šaltinis pridūrė, jog tam, kad sulaikytų JT personalą sulaikė, hučių pajėgos apsupo keletą gyvenamųjų rajonų ir įsiveržė į darbuotojų namus hučių kontroliuojamoje Sanoje.
Rugpjūtį hučių kovotojai įsiveržė į JT biurus ir pagrobė keletą darbuotojų. Incidento motyvai ligi šiol yra neaiškūs.
Su Iranu susiję sukilėliai, kurie jau maždaug dešimtmetį kontroliuoja Saną ir dideles šiaurinės Jemeno dalies teritorijas, jau pirmiau yra pagrobę JT personalo narių ir kitų humanitarinę pagalbą teikiančių darbuotojų, o kai kurie iš jų įkalinti išbuvo daugiau nei trejus metus.
Hučiai JT darbuotojus kaltina tuo, kad kai kurie iš jų šnipinėja Jungtinėms Valstijoms.
Nuo 2023 m. spalio, kai Izraelis pradėjo bombarduoti Gazos Ruožą, hučių grupuotė Raudonojoje jūroje ėmė taikytis į komercinius laivus, kurie, kaip įtariama, yra susiję su Izraeliu, taip pat į patį Izraelį.
Jų deklaruojamas tikslas – paremti Gazoje esančius palestiniečius. Atsakydamas į sukilėlių išpuolius Izraelis ir jo sąjungininkės JAV ne kartą bombardavo taikinius Jemene.
