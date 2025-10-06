Per retai nutinkančias masines šaudynes Sidnėjuje sužeista daugiau nei dešimt žmonių

Sekmadienio vakarą policija buvo iškviesta į miesto vakarų rajoną, kur įtariamas užpuolikas iš savo namų šaudė į pravažiuojančius automobilius ir policiją.
Didelis policijos būrys užplūdo teritoriją ir uždarė gatvę, o tada įėjo į pastatą ir suėmė vyrą. Įvykio vietoje pareigūnai konfiskavo šautuvą.
Iš pradžių policija pranešė, kad buvo paleista iki šimto kulkų ir sužeista 20 žmonių. Tačiau pirmadienį Naujojo Pietų Velso policijos viršininkas Stephenas Parry patikslino, kad šūvių būta iki maždaug 50, o sužeistųjų – iki 16. Įtariamasis šaulys buvo nuvežtas į ligoninę, jam suteikta pagalba dėl nedidelių sužalojimų, patirtų jį suimant.
Kaltinimai įtariamam šauliui kol kas nepateikti. Policija tęsia tyrimą.
Po incidento vienas vyras pats kreipėsi į ligoninę su šautine žaizda, tačiau, pasak policijos, greičiausiai išgyvens. Kitus žmones dėl nedidelių sužalojimų, įskaitant nuo išdužusių stiklų, kai kulkos pataikė į jų automobilių langus, gydė greitosios medicinos pagalbos darbuotojai.
Naujojo Pietų Velso policijos komisaras Malas Lanyonas pirmadienį šaudymą pavadino „rimtu ir siaubingu“.
Šaulio motyvas neaiškus, tačiau „nėra jokių žinomų sąsajų su teroristine ar gaujų veikla“, – vietos radijo stočiai 2GB sakė jis.
Masinės šaudynės Australijoje pasitaiko gana retai. Automatinių ir pusiau automatinių ginklų draudimas galioja nuo 1996 metų.