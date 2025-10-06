Po rinkimų Čekijoje ultradešiniųjų partija reikalauja ministrų postų

„Norėtume bent vienos ministerijos, geriau – dviejų“, – po pokalbio su prezidentu Petru Pavelu Prahoje sakė jos pirmininkas Tomio Okamura. Esą dar deramasi, kokios konkrečiai sritys tai galėtų būti.
Partija, kurios trumpinys čekiškai yra SPD, savo rinkimų programoje reikalavo referendumų įvedimo – net tokiais klausimais, kaip Čekijos narystės NATO ir ES. „SPD politika yra visų dangaus krypčių politika“, – dabar kalbėjo T. Okamura.
Buvusio premjero ir milijardieriaus Andrejaus Babišo partija ANO laimėjo daugiausiai balsų penktadienį ir šeštadienį vykusiuose rinkimuose. Tačiau pati viena ji turės tik 80 mandatų 200 vietų parlamente. A. Babišas rinkimų vakarą pareiškė, kad sieks mažumos vyriausybės, kurią toleruotų SPD ir naujai įkurta „Motoristų“ partija. SPD iškovojo 15 mandatų, „Motoristai“ – 13. Kartu su jomis ANO turėtų komfortabilią 108 vietų daugumą svarbesniuose iš dviejų parlamento rūmų – Deputatų Rūmuose.
Prezidentas ir buvęs NATO generolas P. Pavelas, susitikęs su T. Okamura, tęsė savo pokalbius su visų partijų pirmininkais. Jis paskelbė, kad naująjį parlamentą į pirmąjį posėdį kvies tik lapkričio pradžioje.
Čekijoje prezidentas suteikia mandatą formuoti vyriausybę, dažniausia – rinkimų nugalėtojui, ir skiria ministrą pirmininką. Naujasis premjeras tada, remiantis konstitucija, per 30 dienų parlamente turi pasitikrinti pasitikėjimą.