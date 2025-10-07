Buvęs Prancūzijos premjeras palaiko ankstyvų prezidento rinkimų idėją

Buvęs artimas prezidento Emmanuelio Macrono sąjungininkas radijo stočiai RTL duotame interviu išreiškė pritarimą naujiems prezidento rinkimams po to, kai pirmadienį atsistatydino premjeras Sebastienas Lecornu, kurio vyriausybės nepalaikė nei sąjungininkai, nei oponentai.
Nuo 2017 iki 2020 m. ministro pirmininko pareigas ėjusio E. Philippe'o komentarus pakartojo kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Nacionalinio sambūrio lyderis Jordanas Bardella, kuris atskirame interviu BFM TV sakė palaikąs pirmiausia parlamento paleidimą, po to – parlamento rinkimus arba pirmalaikius prezidento rinkimus.
„France24“ pažymi, kad ankstyviems rinkimams visada priešinosi prezidentas E. Macronas, nes jo sprendimas surengti skubius rinkimus 2024 m. vasarą atsisuko prieš jį patį ir Prancūzija liko be parlamentinės daugumos.
Tačiau jeigu S. Lecornu per artimiausias dvi dienas nepavyks išspręsti politinės krizės, E. Macronas, prezidento atstovo teigimu, „prisiims atsakomybę“, akivaizdžiai turėdamas omenyje ankstyvuosius rinkimus.
Tokie rinkimai galėtų padėti Marine Le Pen kraštutinės Nacionaliniam sambūriui sustiprinti savo pozicijas parlamente ir galbūt netgi suteiktu jos globojamam J. Bardellai galimybę tapti ministru pirmininku, atkreipia dėmesį „France24“.
Nors tokių išankstinių rinkimų rezultatas yra toli gražu neaiškus, M. Le Pen juos vadina „absoliučiai būtinais“.
Kaip anksčiau rašė ELTA, Prancūzijos ministras pirmininkas pirmadienį atsistatydino po mažiau nei mėnesio darbo, įstumdamas šalį į dar gilesnę politinę krizę ir padidindamas spaudimą prezidentui E. Macronui rasti išeitį iš aklavietės. S. Lecornu atsistatydino praėjus vos 14 valandų po to, kai paskelbė savo naujosios vyriausybės sudėtį ir pirmadienį popiet turėjo surengti pirmąjį kabineto posėdį. Prancūzijos prezidentas atsistatydinusiam premjerui pavedė iki trečiadienio vakaro derėtis su politinėmis jėgomis, kaip išeiti iš politinės krizės.