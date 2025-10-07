D. Trumpas teigia, kad yra „reali galimybė“ pasiekti taikos susitarimą dėl Gazos Ruožo

„Esame labai arti susitarimo dėl Artimųjų Rytų, kuris užtikrins taiką Artimuosiuose Rytuose“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete, kuriame kartu su juo buvo Kanados ministras pirmininkas Markas Carney.
D. Trumpas sakė, kad JAV derybininkai dalyvauja dabar Egipte vykstančiose derybose. Baltieji rūmai pirmadienį sakė, kad tam tikras vaidmuo jose teks D. Trumpo specialiajam pasiuntiniui Steve‘ui Witkoffui ir žentui Jaredui Kushneriui.
„Yra reali galimybė, kad mes galime ką nors padaryti, – sakė D. Trumpas. – Manau, kad yra galimybė pasiekti taiką Artimuosiuose Rytuose. Tai kažkas, kas net daugiau nei situacija Gazos Ruože. Norime, kad įkaitai būtų nedelsiant paleisti.“
„Mūsų komanda dabar yra ten, dar viena komanda ką tik išvyko, o kitos šalys, tiesiogine to žodžio prasme visos pasaulio šalys, pritaria šiam planui“, – sakė jis.
D. Trumpas pridūrė, kad Jungtinės Valstijos padarys „viską, kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad visi laikytųsi susitarimo“, jei „Hamas“ ir Izraelis susitars dėl paliaubų karui užbaigti.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Gazos RuožasIzraelis
Rodyti daugiau žymių