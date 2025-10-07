E. Macrono dilema: ką daryti Prancūzijai po premjero atsistatydinimo?

Su kuo ir apie ką prezidentas kalbėjosi, kol kas neaišku, tačiau šis vaizdas simbolizavo E. Macrono politinę vienatvę, nes jam šiuo metu lieka vis mažiau pasirinkimų politinei krizei spręsti, ir visi jie rizikingi, rašo naujienų agentūra AFP.
Ką darys E. Macronas, turintis palikti prezidento postą 2027 m., jame išbuvęs maksimalų dviejų kadencijų laikotarpį?
AFP kalbinti analitikai mini keturis sprendimų variantus, tačiau atkreipia dėmesį, kad nė vienas iš jų krizės greitai neišspręs.
Ministru pirmininku dar kartą paskirti S. Lecornu
Panašu, kad E. Macronas šį variantą pradėjo svartyti po to, kai Bruno Le Maire – buvęs lojalus finansų ministras, kurio paskyrimas gynybos ministru sukėlė krizę – pareiškė pasitrauksiąs iš vyriausybės.
Eliziejaus rūmai tada paskelbė, kad S. Lecornu buvo duotas dviejų dienų terminas veiksmų planui parengti, o premjeras sakė surengsiąs „galutines diskusijas“ su „visomis politinėmis jėgomis“.
Tačiau anaiptol neaišku, ar S. Lecornu sugebės paskirti vyriausybę, jau nekalbant apie pasitikėjimo pasitikrinimą parlamente, kur jo jėgos yra mažumoje.
Net jeigu jam pasisektų, jo paskyrimas premjeru neįvyktų automatiškai, sakė Prancūzijos prezidento atstovas.
„Problemos esmė lieka ta pati: su Le Maire ar be jo, jie (kiti parlamentiniai blokai – AFP) nesutaria dėl biudžeto, pensijų reformos, imigracijos ir pan.“, – naujienų agentūrai AFP sakė Europos politikos centro vyresnysis kviestinis mokslinis bendradarbis Paulas Tayloras.
Paskirti naują ministrą pirmininką
Jei E. Macronas paskirtų naują premjerą, tai būtų aštuntasis premjeras jo valdymo laikotarpiu ir trečiasis vien šiais metais, o tai pakenktų Prancūzijos reputacijai.
Kairieji nori, kad prezidentas paskirtų asmenį, kuris stengtųsi patvirtinti didesnį biudžetą. Tačiau visiškai neaišku, ar E. Macronas tokį žingsnį žengtų,o net jeigu tam ryžtųsi, naujasis premjeras galbūt net negautų visų tarpusavyje susiskaldžiusių kairiųjų palaikymo.
„Kitas ministras pirmininkas galėtų būti nuverstas per kelias savaites, todėl nauji parlamento rinkimai taptų beveik neišvengiami“, – teigė rizikos analizės įmonė „Eurasia Group“.
Rengti pirmalaikius rinkimus
Prezidentas E. Macronas pirmalaikiams rinkimams visada priešinosi, nes jo sprendimas surengti skubius rinkimus 2024 m. vasarą atsisuko prieš jį patį ir Prancūzija liko be parlamentinės daugumos.
Tačiau jeigu S. Lecornu per artimiausias dvi dienas nepavyks išspręsti politinės krizės, E. Macronas, prezidento atstovo teigimu, „prisiims atsakomybę“, akivaizdžiai turėdamas galvoje pirmalaikius rinkimus.
Tokie rinkimai galėtų padėti Marine Le Pen kraštutinės Nacionaliniam sambūriui sustiprinti savo pozicijas parlamente ir galbūt netgi suteiktų galimybę jos globojamam Jordanui Bardellai tapti ministru pirmininku.
Nors tokių pirmalaikių rinkimų rezultatas yra toli anaiptol neaiškus, M. Le Pen juos vadina „absoliučiai būtinais“.
„Neaišku, ar nauji rinkimai duotų kitokį rezultatą nei praėjusių metų liepos mėnesio“, – sakė Europos užsienio reikalų tarybos (ECFR) Paryžiaus biuro vadovė Celia Belin.
Atsistatydinti
E. Macronas visada atmetė galimybę atsistatydinti prieš baigiantis jo kadencijai, nes tai lemtų pirmalaikius prezidento rinkimus. Tačiau dabar prezidentas jaučia didesnį spaudimą nei bet kada anksčiau.
„Jei nauji pirmalaikiai rinkimai nesudarys galimybės suformuoti valdančiąją daugumą, politinė krizė gali virsti režimo krize. Tokiu atveju E. Macrono galimybės išlikti valdžioje gali būti pradėtos kvestionuoti“, – sakė C. Belin.
Kaip anksčiau rašė ELTA, Prancūzijos ministras pirmininkas pirmadienį atsistatydino po mažiau nei mėnesio darbo, įstumdamas šalį į dar gilesnę politinę krizę ir padidindamas spaudimą prezidentui E. Macronui rasti išeitį iš aklavietės. S. Lecornu atsistatydino praėjus vos 14 valandų po to, kai paskelbė savo naujosios vyriausybės sudėtį ir pirmadienį popiet turėjo surengti pirmąjį kabineto posėdį. Prancūzijos prezidentas atsistatydinusiam premjerui pavedė iki trečiadienio vakaro derėtis su politinėmis jėgomis, kaip išeiti iš politinės krizės.
