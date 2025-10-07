Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

JT vadovas ragina „Hamas“ ir Izraelį padaryti galą kančioms

2025 m. spalio 7 d. 10:55
Minint antrąsias spalio 7-osios žudynių, kurias Izraelyje surengė islamo teroristai, metines, Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius António Guterresas antradienį paragino šalis nutraukti karą Gazos Ruože.
Daugiau nuotraukų (1)
„Nedelsdami nutraukite karo veiksmus Gazos Ruože, Izraelyje ir regione“, – pareiškime sakė A. Guterresas.
Anot jo, naujausias JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymas suteikia galimybę užbaigti karą.
„Po dvejų traumos metų turime rinktis viltį“, – pridūrė JT vadovas.
Tarpininkai nuo pirmadienio Egipto Šarm el Šeicho mieste rengia susitikimus su islamistinio „Hamas“ judėjimo ir Izraelio atstovais, kad aptartų D. Trumpo taikos planą.
2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ teroristai kartu su kitais islamistų smogikais surengė kruviniausias žudynes Izraelio istorijoje. Žuvo apie 1,2 tūkst. žmonių, o dar daugiau nei 250 buvo pagrobti ir išvežti į Gazos Ruožą.
A. Guterresas dar kartą paragino islamistų smogikus „besąlygiškai ir nedelsiant“ paleisti Gazos Ruože vis dar laikomus įkaitus.
„Užbaikite visų kančias. Tai humanitarinė katastrofa, kurios mastas yra nesuvokiamas“, – teigė jis.
A. Guterresas pabrėžė, kad nuolatinės paliaubos ir patikimas politinis procesas yra būtini siekiant užkirsti kelią tolesniam kraujo praliejimui ir atverti kelią į taiką.
 
Jungtinės tautos„Hamas“Izraelis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.