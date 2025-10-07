JT vadovas ragina „Hamas“ ir Izraelį padaryti galą kančioms

„Nedelsdami nutraukite karo veiksmus Gazos Ruože, Izraelyje ir regione“, – pareiškime sakė A. Guterresas.
Anot jo, naujausias JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymas suteikia galimybę užbaigti karą.
„Po dvejų traumos metų turime rinktis viltį“, – pridūrė JT vadovas.
Tarpininkai nuo pirmadienio Egipto Šarm el Šeicho mieste rengia susitikimus su islamistinio „Hamas“ judėjimo ir Izraelio atstovais, kad aptartų D. Trumpo taikos planą.
2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ teroristai kartu su kitais islamistų smogikais surengė kruviniausias žudynes Izraelio istorijoje. Žuvo apie 1,2 tūkst. žmonių, o dar daugiau nei 250 buvo pagrobti ir išvežti į Gazos Ruožą.
A. Guterresas dar kartą paragino islamistų smogikus „besąlygiškai ir nedelsiant“ paleisti Gazos Ruože vis dar laikomus įkaitus.
„Užbaikite visų kančias. Tai humanitarinė katastrofa, kurios mastas yra nesuvokiamas“, – teigė jis.
A. Guterresas pabrėžė, kad nuolatinės paliaubos ir patikimas politinis procesas yra būtini siekiant užkirsti kelią tolesniam kraujo praliejimui ir atverti kelią į taiką.
