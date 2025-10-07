Meteorologinis balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis praėjusią savaitę atskrido ir į Latviją

Pasieniečiai, gavę vietos gyventojo pranešimą, bendradarbiaudami su apskrities policijos pareigūnais, rado į baltą polietileno plėvelę suvyniotą ir prie meteorologinio baliono pririštą paketą. Apžiūrėję, jame rado 28 760 „Queen Super Slims“ cigarečių su Baltarusijos akcizo ženklais.
Policija pradėjo baudžiamąjį tyrimą.
Praėjusį šeštadienį Lietuva pranešė, kad jos oro erdvę pažeidė 25 Baltarusijos meteorologiniai balionai, paprastai naudojami kontrabandininkų. Dėl to Vilniaus oro uostas laikinai sustabdė veiklą.
Kontrabandininkai ir anksčiau naudojo šį cigarečių gabenimo būdą. Balioną su kontrabandinėmis cigaretėmis Latvijos pasienio apsaugos pareigūnai aptiko gegužės mėnesį Ludzos rajone.