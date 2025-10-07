Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kalifornijos greitkelyje sudužo medicinos pagalbos sraigtasparnis, trys žmonės – kritinės būklės

2025 m. spalio 7 d. 09:36
Pirmadienį Kalifornijos greitkelyje sudužus medicinos pagalbos sraigtasparniui, trys žmonės buvo kritinės būklės, pranešė JAV žiniasklaida. Pasak vietos valdžios, gelbėjimo tarnybos uždarė kai kurias eismo juostas.
Sraigtasparnis nukrito ant 50-ojo greitkelio, vedančio į rytus iš valstijos sostinės Sakramento, šiek tiek po 19 val. (antradienį apie 5 val. Lietuvos laiku). Skrydžių sekimo duomenys rodo, kad jis vos prieš kelias minutes buvo pakilęs iš Kalifornijos universiteto medicinos centro Deivise.
CNN citavo Sakramento ugniagesių departamentą, pranešusį, kad po avarijos sraigtasparniu skridę pilotas, slaugytoja ir paramedikas buvo nuvežti į ligoninę gyvybei pavojingos būklės.
Pareigūnų teigimu, sraigtasparnyje nebuvo pacientų, avarija nepaveikė transporto priemonių kelyje.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip sraigtasparnis pakibo virš automobilių eilės ir sudužo šalia eismo juostos dūmų debesyje.
Pasak ugniagesių, avarijos liudytojai padėjo gelbėtojams pakelti sraigtasparnį, kad pasiektų po juo įstrigusį žmogų.
Pranešta, kad 50-asis greitkelis rytų kryptimi ir du įvažiavimai į jį buvo uždaryti, vairuotojų paprašyta naudotis alternatyviais maršrutais, jie įspėti dėl galimų vėlavimų ir spūsčių. Avarijos priežastis tiriama.
 
KalifornijaJAVsudužo sraigtasparnis

