Tragiška avarija Lenkijoje: lietuvių pilnas mikroautobusas rėžėsi į vilkiką

2025 m. spalio 7 d. 13:25
Lenkijos greitkelio S61 atkarpoje, netoli Černių miestelio, esančio Varmės-Mozūrų vaivadijoje, įvyko tragiška avarija. Portalo Lrytas skaitytoja informavo, kad visi šeši eismo įvykyje dalyvavę asmenys yra lietuviai.
Sekmadienį, prieš septintą valandą ryto, mikroautobusas „Mercedes Sprinter“ atsitrenkė į automobilvežį. Incidentas įvyko eismo juostoje Luko miesto kryptimi.
Pirminiais policijos duomenimis, automobilvežis, pastatytas ant „Sprinter 906“ važiuoklės, stovėjo avarinėje juostoje, kai į jo kairįjį galą atsitrenkė mikroautobusas „Mercedes Sprinter“.
Portalo Lrytas skaitytoja informavo, kad avarijos metu žuvo 48-erių keleivis, važiavęs mikroautobusu.
Portalas „Dostawczakiem“ skelbia, kad eismo įvykio metu buvo sužeisti penki žmonės. Vienas iš keleivių, pasak Lrytas skaitytojos, guli ligoninėje su lūžusiu šonkauliu, jo būklė yra sunki.
Luko apskrities policijos komisariatas taip pat pranešė, kad visi avarijos dalyviai yra Lietuvos piliečiai.
Šiuo metu žinoma, kad tiek keleivius vežusio „Mercedes Sprinter“ vairuotojas, tiek automobilvežio vairuotojas avarijos metu buvo blaivūs.
Luko miesto policijos pareigūnai, vadovaujami prokuroro, šiuo metu tiria tragiško įvykio S61 greitkelyje aplinkybes.
