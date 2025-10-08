Dėl JAV vyriausybės uždarymo vėluoja lėktuvų skrydžiai

JAV vyriausybė jau septynias dienas sustabdžiusi savo veiklą, nes Kongresas nesugebėjo susitarti dėl federalinio biudžeto finansavimo. Todėl sutriko ir FAA biurų darbas, o tai sukėlė grandininę reakciją beveik visoje šalyje.
Antradienį trūko už lėktuvų atvykimą ir išvykimą atsakingų dispečerių Hiustono, Niuarko ir Las Vegaso oro uostose. Per mažai jų dirbo ir Bostono, Atlantos, Filadelfijos ir Dalaso oro uostuose.
Dėl darbuotojų stygiaus skrydžiai vėlavo Hiustono Williamo Hobby ir George‘o Busho tarptautiniuose oro uostose.
Aviacija su problemomis susidūrė jau pirmąją savaitę JAV vyriausybei sustabdžius veiklą. Transporto sekretorius Seanas Duffy teigia, kad vis daugiau oro eismo kontrolierių praneša, kad serga. Jie laikomi būtinais darbuotojais, todėl turi dirbti, net jeigu nutrūksta valstybės finansavimas.
Federaliniai įstatymai draudžia streikus ar organizuotą nedarbingumo paskelbimą, tačiau dispečerių ir taip yra mažai, todėl problemų kyla net jei ir nedaugelis jų neplanuotai nustoja dirbti.
Skrydžių sutrikimai antradienį
FAA paskelbė, kad antradienio naktį Čikagos O‘Hare tarptautiniame oro uoste devynias valandas nebuvo pilnos dispečerių komandos. Tai vienas aktyviausių oro uostų JAV, kuris per dieną aptarnauja daugiau nei 1 tūkst. skrydžių. Antradienio vakarą skrydžiai oro uoste vėlavo vidutiniškai 41 minutę.
Be to, Našvilio oro uoste antradienio naktį penkias valandas neveikė dispečerių padalinys atsakingas už prie oro uosto artėjančių ir nuo jo tolstančių lėktuvų eismo reguliavimą.
Dėl to į Našvilio oro uostą skrendantys lėktuvų pilotai, norėdami patekti į jo oro erdvę, turėjo susisiekti su Memfio oro eismo kontrolės centru. Antradienio naktį skrydžiai į Našvilį vėlavo vidutiniškai dvi valandas.
Su panašiomis problemomis pirmadienį susidūrė Berbanko tarptautinis oro uostas Kalifornijoje, kur oro eismo kontrolės bokštas iš viso turėjo stabdyti darbą.
Dispečeriai nežino, kaip išgyvens
Nors oro eismo kontrolieriams atlyginimai kol kas nevėluoja, bet jie susirūpinę, kas bus toliau, sako JAV transporto sekretorius.
„Tai jų pragyvenimo šaltinis. Dabar jie susirūpinę, kas nutiks, jeigu jie negaus atlyginimo. Kaip jie sumokės paskolas už namus, kaip sumokės už automobilius, ką daryti, kad turėtų ką valgyti?“ sekretorius S. Duffy sakė TV kanalui „Fox News“.
Atlyginimus jie turėtų gauti spalio 14 d., tačiau jeigu vyriausybė iki tol neatnaujins veiklos, jiems bus sumokėta tik už valandas dirbtas prieš vyriausybės veiklos sustabdymą. Jeigu vyriausybė veiklos neatnaujins ir iki spalio 28 d., tą dieną dispečeriai iš viso negaus algų.
ELTA primena, kad JAV vyriausybės veikla sustabdyta spalio 1 d. vidurnaktį, nes biudžeto svarstymai atsidūrė aklavietėje, o įstatymų leidėjai ir prezidentas Donaldas Trumpas jos neišsprendė. Įtemptų derybų baigtis priklausė nuo demokratų reikalavimų dėl sveikatos priežiūros finansavimo.
JAV vyriausybės uždarymai įvyksta retai, tačiau yra trikdantys ir brangiai kainuojantys, nes sustabdomos kasdienės funkcijos, pavyzdžiui, maisto produktų tikrinimas, uždaromi parkai, paminklai ir federaliniai pastatai.
Iki 900 tūkst. federalinių darbuotojų gali būti išleidžiami atostogų, tačiau dar milijonas svarbiausių darbuotojų – nuo oro eismo dispečerių iki policijos – dirba negaudami atlyginimo, kol atnaujinamas įprastas darbas.