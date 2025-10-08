Lrytas Premium prenumerata tik
Jungtinėje Karalystėje rastas negyvas lietuvis: skelbia mirties priežastį

2025 m. spalio 8 d. 17:50
Rugpjūčio 21-ąją Jungtinėje Karalystėje mirė lietuvis, praneša portalas anglija.lt, remdamasis britų institucijomis.
Britų teisėsauga praneša, kad Lietuvos pilietis buvo rastas be gyvybės ženklų Blackburno mieste, o jo mirtis „gali būti susijusi su narkotikais“.
Bylos duomenimis, šių metų rugpjūčio 21-ąją į namus Chesterio gatvėje atvykę medikai konstatavo 42 metų lietuvio mirtį.
Ketvirtadienį Prestono koronerių teisme prasidėjusio teismo proceso metu buvo pranešta, kad vyras buvo rastas be gyvybės ženklų. Toksikologiniai tyrimai parodė, kad mirtis galėjo būti susijusi su narkotikais.
