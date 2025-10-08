Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Prancūzija: M. Le Pen žada balsuoti prieš bet kokią vyriausybę, ragina surengti rinkimus

2025 m. spalio 8 d. 15:00
Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen trečiadienį pareiškė, kad blokuos visus bet kokios naujos vyriausybės veiksmus, taip dar pagilindama šalyje susidariusią politinę aklavietę.
„Aš balsuosiu prieš viską“, – sakė kraštutinių dešiniųjų triskart kandidatė į prezidentus.
Ji pakartojo raginimą prezidentui Emmanueliui Macronui „rimtai apsvarstyti“ galimybę paleisti parlamentą ir paskelbti pirmalaikius parlamento rinkimus arba „netgi pačiam atsistatydinti“.
„Šiandien mūsų politinių lyderių problema yra ta, kad jie sėda ant žirgo ne tam, kad kur nors nujotų, o tam, kad surengtų rodeo, – sakė 57 metų M. Le Pen galvijų mugėje centrinėje Prancūzijoje. – Jų idėja: „kiek ilgai galiu išsilaikyti balne, kol žirgas bando mane numesti?“
Prancūzija įstrigo politinėje aklavietėje nuo tada, kai E. Macronas praėjusiais metais surizikavo surengti pirmalaikius rinkimus, tikėdamasis, kad jie sustiprins jo valdžią, bet viskas baigėsi tuo, kad parlamentas nebeturi aiškios daugumos, o kraštutiniai dešinieji gavo daugiau vietų.
Nuo to laiko parlamentas nušalino du ministrus pirmininkus, kilus ginčui dėl kitų metų griežto taupymo biudžeto.
Trečiasis, Sebastienas Lecornu, atsistatydino pirmadienį po kritikos dėl naujos jo kabineto sudėties. Tačiau E. Macrono prašymu jis liko dirbti iki trečiadienio vakaro, paskutinį kartą bandydamas rasti išeitį iš aklavietės.
Pats E. Macronas, kuris pirmą kartą buvo išrinktas 2017 metais, ne kartą sakė, kad dirbs iki antrosios kadencijos pabaigos.
