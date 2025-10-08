Rugsėjį Baltarusijos benzino importas į Rusiją padidėjo keturis kartus, palyginti su rugpjūčiu, ir pasiekė 49 tūkst. tonų.
Be to, per mėnesį iš Baltarusijos į Rusijos rinką buvo patiekta 33 tūkst. tonų dyzelino, – pranešė „Reuters“ šaltiniai.
Tuo pat metu Baltarusijos įmonės toliau naudojo Rusijos uostus savo kuro eksportui į kitas šalis. Rugsėjį tranzitiniai srautai, palyginti su rugpjūčiu, padidėjo maždaug 1 proc. ir siekė 140 tūkst. tonų.
Tačiau, pasak „Reuters“ šaltinių, nuo sausio iki rugsėjo tranzitas sumažėjo beveik 40 proc. – iki 1,17 mln. tonų. Agentūra pažymi, kad tai susiję su sumažėjusiomis naftos perdirbimo apimtimis Baltarusijoje.
Šalis turi dvi naftos perdirbimo gamyklas – Novopolocko ir Mozyriaus. Jos gali perdirbti apie 12 mln. tonų naftos per metus, tačiau paprastai dirba ne visu pajėgumu – per metus pagamina apie 9 mln. tonų produktų.
Nuo rugpjūčio pradžios Ukrainos ginkluotosios pajėgos reguliariai smogia Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vos per kiek daugiau nei du mėnesius buvo atakuota kas trečia šalies naftos perdirbimo gamykla.
Rugsėjį dronų smūgiai visiškai arba iš dalies sustabdė bent keturių perdirbimo gamyklų veiklą, o pirmąją spalio savaitę – dar penkių gamyklų veiklą.
Dėl to naftos perdirbimo apimtys Rusijoje spalį sumažėjo iki 4,86 mln. barelių per dieną – tai 484 tūkst. barelių, arba beveik 10 proc., mažiau nei liepą, pranešė „Bloomberg“.
Palyginti su praėjusių metų spaliu, naftos perdirbėjai sumažino gamybą 5 proc., o lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieškariniais 2021 metais – 14 proc., arba 794 tūkst. barelių per dieną. Tai reiškia, kad kuro gamybos apimtys šalyje pasiekė žemiausią lygį bent per penkerius metus.
Dėl to daugiau nei 20 regionų gyventojai – nuo Sachalino iki Žemutinio Naugardo srities – susidūrė su kuro trūkumu.
Keturi regionai – Tiumenės, Sverdlovsko ir Čeliabinsko sritys bei laikinai okupuotas Krymas – įvedė benzino pardavimo apribojimus fiziniams asmenims.
Siekdama sušvelninti krizę, vyriausybė uždraudė benzino ir dyzelino eksportą ir, pasak „Kommersant“, ruošiasi pradėti importuoti benziną iš Kinijos, Singapūro ir Pietų Korėjos.